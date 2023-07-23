Трендовый наряд лета, который подходит не только для отпуска: как вписать в повседневный образ модную юбку-парео

Летом 2023 года юбки-парео вернулись в моду. Это один из самых привлекательных нарядов для жаркого сезона. Такая одежда предназначена не только для отпуска и посещения пляжа. Она подходит для разных случаев. В статье мы расскажем, как вписать в повседневный образ модную юбку-парео.

С босоножками на тонком каблуке

Вы можете надевать юбку-парео на летние мероприятия. Выбирайте модель длины миди с красочным узором и разрезом сбоку. Сочетайте ее с классическими босоножками нейтральных оттенков на высоком тонком каблуке.

Подберите маленькую сумочку-клатч под цвет обуви. Завершите образ белым топом с тонкими бретельками или без них.

С бахромой

Юбка-парео с бахромой внизу сделает ваш образ нарядным и придаст ему больше движения. Вы можете выбирать как короткую, так и длинную модель. Эта юбка сама по себе выглядит эффектно. Поэтому выбирайте парео с нейтральными принтами, например, с черными и белыми.

Выбирайте топ в сдержанном и лаконичном стиле. Вы можете надеть простую белую рубашку и заправить ее в юбку. Такой образ подойдет для разных случаев жизни.

Двубортная модель с разрезом

Двубортная юбка-парео с разрезом – красивая и элегантная летняя вещь. Выбирайте модель яркой расцветки. Скомбинируйте ее с белым топом и добавьте плетеные аксессуары, а также массивные серьги и браслеты. У вас получится привлекательный образ с легкими оттенками стиля бохо.

В стиле классической мини-юбки

В летний сезон большой популярностью пользуются парео, напоминающие по фасону классическую мини-юбку. Выбирайте изделия из натуральных тканей веселых расцветок. Они идеально смотрятся в солнечную погоду.

В качестве топа можно использовать льняную или хлопковую блузку без рукавов с оборками или другими декоративными элементами. Завершите свой образ плетеной сумкой и круглыми солнцезащитными очками.

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Асимметричная модель с оборками

Если вы хотите создать роскошный образ, то выбирайте длинную асимметричную юбку-парео с оборками. Пышные и длинные модели оказались на пике моды этим летом. Они выглядят струящимися и колышутся, когда вы идете.

Скомбинируйте нарядную юбку-парео с простым и лаконичным топом. Если вы хотите получить более гламурный образ, то наденьте однотонную блузку с рюшами.

Дополните свой стиль босоножками на высоком каблуке, солнцезащитными очками и женственной прической “пляжные волны”.

С животным принтом

Животные принты не утратили актуальности этим летом. Особой популярностью будут пользоваться узоры “под леопарда” и “под зебру”.

Юбка-парео из ткани с животными принтами оживит ваш летний образ и внесет в него смелые нотки. Сочетайте ее с классическим черным топом и босоножками на танкетке.

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Юбка “бандана”

Эту юбку вы можете легко создать самостоятельно. Просто возьмите кусок ткани для парео и оберните его вокруг бедер так, как будто это бандана. Закрепите материал сзади, чтобы он надежно держался на месте.

Такую юбку-парео можно можно сочетать с простым летним топом и босоножками на каблуках. Дополните образ ювелирными изделиями или яркой бижутерией.

Из узорчатого атласа

Юбки-парео из яркого узорчатого атласа выглядят очень эффектно и нарядно. Они подходят для вечерних летних мероприятий.

Если вы хотите получить более сдержанный образ, то сочетайте парео с однотонной блузкой. Если вам нравится более необычный стиль, то скомбинируйте юбку с топом из такого же материала. У вас получится комплект, напоминающий платье.

В виде шали

Вы можете использовать в качестве юбки-парео большую узорчатую шаль с длинной бахромой. Потренируйтесь в оборачивании ее вокруг талии, это требует некоторых навыков. Юбка-парео в виде шали сделает ваш образ нарядным. Ее можно сочетать с однотонными классическими блузками облегающего силуэта.