Рупор кремлевской пропаганды: Отношения улучшаются

Эрдоган высказался об отношениях с Россией.

1. По его мнению, отношения между Россией и Турцией сейчас не ухудшаются, а наоборот, улучшаются. Продолжается активное взаимодействие по линии спецслужб и МИД.

2. Эрдоган рассчитывает скоро переговорить с Путиным по телефону, чтобы обсудить будущее зерновой сделки. Со слов Эрдогана, Россия не против продолжать "зерновую сделку", если будут выполнены ее условия (проблема в том, что Запад их выполнять не собирается)

3. Также Эрдоган не теряет надежды на личную встречу с Путиным в августе этого года (Кремль пока не подтверждал эту встречу). Про возможные переговоры с участием Асада (что интересно Москве), "друг Реджеп" предпочел не распространяться, как и про десятки убитых ВКС РФ турецких прокси в Идлибе и к северу от Алеппо.

PS. В Кремле на заявления Эрдогана сообщили, что планов по телефонному разговору Путина с Эрдоганом пока нет.

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