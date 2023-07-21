 

Xiaomi анонсировала бюджетные умные телевизоры Redmi Smart TV A 2024 года, цены от 7 тысяч рублей

21.07.2023, 20:50, Разное
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Китайская компания Xiaomi представила свою последнюю линейку доступных умных телевизоров Redmi Smart TV A-серии 2024 года. По информации портала MyDrivers, в новую линейку вошли три модели с диагоналями 32, 43 и 65 дюймов, доступные по цене от 579 юаней, что примерно равняется 7,3 тыс. рублей.

Наименьшая модель Redmi Smart TV A32 оснащена экраном с HD-разрешением (1366х768 пикселей), однодиапазонным Wi-Fi, двумя портами USB и одним HDMI, а также стереодинамиками мощностью 8 Вт и 1 ГБ оперативной памяти. Ее стоимость составляет 579 юаней. Более крупная модель Redmi Smart TV A43, с 43-дюймовым экраном, предлагает разрешение Full HD (1920х1080 пикселей). В отличие от 32-дюймовой версии, она оснащена двухдиапазонным Wi-Fi, двумя портами HDMI и одним S/PDIF. Цена на эту модель составляет 818 юаней, что примерно равняется 10,3 тыс. рублей.

Самая крупная версия, Redmi Smart TV A65, оборудована 65-дюймовым 4K-дисплеем (3840х2160 пикселей). Эта модель также отличается увеличенной до 1,5 ГБ оперативной памяти и динамиками мощностью 10 Вт. Ее цена составляет 2 тыс. юаней, что примерно равняется 25,2 тыс. рублей. Все телевизоры линейки Redmi Smart TV A 2024 года имеют металлическую рамку, четырехъядерный процессор, 8 ГБ встроенной памяти и работают на операционной системе MIUI TV.

На данный момент новые телевизоры Redmi Smart TV A 2024 уже доступны для покупки в Китае, однако информации о возможности их появления за пределами КНР пока нет.

Это анонсирование бюджетных умных телевизоров от Xiaomi стало интересным шагом на фоне представления первых изогнутых мониторов отечественного производства на рынке России.


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