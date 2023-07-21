Врач Строков назвал продукты, которые делают кишечник здоровым

Здоровое питание всегда оставалось ключевым фактором в борьбе с нежелательными последствиями старения. Недавние исследования показали, что ферментированные продукты, такие как йогурт, кефир, квашеная капуста и кимчи, могут стать эффективным союзником в поддержании молодости и снижении риска возрастных заболеваний.

Эксперты утверждают, что эти продукты способны повысить настроение, укрепить иммунную систему, улучшить качество сна и снизить боли, связанные с возрастом. Врач-нутрициолог, Игорь Строков, в интервью для МедикФорума, подчеркнул положительное влияние ферментированных продуктов на общее самочувствие.

Одним из ключевых моментов, объясняющих полезность ферментированных продуктов для здорового старения, заключается в их способности справляться с хроническим воспалением. По мере возрастания лет уровень и разнообразие микробов в кишечнике уменьшается, что может способствовать возникновению многочисленных возрастных заболеваний.

Ферментированные продукты способны активизировать обновление кишечной микрофлоры, что ведет к повышению качества жизни. Одним из ключевых механизмов, которые позволяют им справляться с воспалением, является производство лактата. Этот компонент, взаимодействуя с микробиомом, способен стимулировать определенный тип иммунных клеток – Т-регуляторные клетки.

Это открытие дает надежду на то, что употребление ферментированных продуктов может значительно снизить вероятность развития воспалительных состояний, характерных для старения. Такой подход представляет собой потенциальный защитный щит от широкого спектра проблем со здоровьем, связанных с возрастом.

Если вы стремитесь сохранить молодость и бодрость на протяжении многих лет, добавьте ферментированные продукты в свой рацион. Они могут стать вашим надежным союзником в борьбе с эффектами старения и помочь вам наслаждаться активной и здоровой жизнью на протяжении долгого времени.