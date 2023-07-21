Мнение: Опиум, марихуана, пиво и аспартам

1. После ухода США из Афганистана производство опиумного мака в афганской провинции Гильменд всего лишь за год уменьшилось почти до нуля. Ранее эта провинция была лидером по производству опиума в стране, именно оттуда опасный наркотик расползался по всей Евразии. Теперь зловредных американцев в стране нет, так что вместо опиума там выращивают пшеницу (ссылка).



В заметке по ссылке предполагают, что теперь американцы хотят повторить историю ещё раз, но теперь в виде фарса — будут выращивать на Украине марихуану.

2. Один из самых распространённых искусственных подсластителей, аспартам (известный также как E951 в маркировке на продуктах), записали в возможные канцерогены – вещества, контакт с которыми потенциально может вызывать рак. Это сделала профильная организация – Международное агентство по изучению рака (МАИР), являющееся подразделением ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения).

Стоит ли нам теперь боятся продуктов с E951 на упаковке? Практикующие врачи-токсикологи в этом сомневаются. Цитирую Алексея Водовозова (ссылка):



Итак, аспартам сейчас – кофе 30 лет назад. В смысле помещен в группу 2В – возможных канцерогенов для людей по классификации алармистов из МАИР.

Что еще в той же группе? Ацетальдегид, папоротник орляк, кофеиновая кислота, экстракт гинкго билоба, экстракт цельных листьев алоэ вера, столярные работы, магнитные поля крайне низкой частоты, маринованные овощи, профессия пожарного.

Ну то есть понятно, что в экстремальных количествах это всё для здоровья не особо полезно, как, впрочем, и всё другое.

Когда складывают в группу 2В? Когда не удаётся натянуть канцерогенность, но зуд в одном месте унять хочется. Определение группы звучит великолепно, мол, когда есть недостаточные данные, ограниченные доказательства и всё такое прочее.

Так что если вы не жрёте чистый аспартам ложками, или не кормите им мышей, то можно продолжать им пользоваться в пищевых целях (40 мг/кг массы тела в сутки). <…>

И не забывайте судьбу кофе, которое(ый) теперь спокойно сидит в группе 3 и не отсвечивает. А горячие напитки (65°С+), напомню, это 2А. А спиртные напитки – 1. Как и вяленая рыба, мясная продукция, солнечный свет и профессия художника.

3. Напоминание о том, что опасность для европейской экономики представляет не только зимний холод, но и летняя жара (ссылка):

DBB: стоимость стеклянных пивных бутылок в Германии увеличилась на 140% на фоне жары.

На фоне аномально жаркой погоды, установившейся в Германии этим летом, местные пивовары столкнулись с риском нехватки стеклянных бутылок. Слова исполнительного директора Ассоциации пивоваров Германии (Deutsche Brauer-Bundes, DBB) Хольгера Эйхеле приводит Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Из-за сокращения производства на немецких заводах и снижения импортных поставок стекла со стороны российских и украинских предприятий некоторые пивоварни в Германии столкнулись с проблемами при выполнении заказов, поступивших с начала года. При этом местные предприятия были вынуждены сократить производство стекла в связи с ростом цен на энергоресурсы. В итоге в мае стоимость стеклянных бутылок на местном рынке увеличилась на 140 процентов по сравнению с январем 2022 года. «В этом году логистике грозит особое испытание на прочность», — посетовал Эйхеле.

Однако немецкой пивоваренной отрасли угрожают и другие проблемы. Так, за последнее время у жителей Германии снизилась покупательская способность, из-за чего люди стали реже ходить по супермаркетам и тратить меньше денег на покупку пива. Эти обстоятельства создали дополнительные трудности для местных производителей, приведя к замедлению возврата стеклянных бутылок в оборот, заключил он.