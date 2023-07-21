Асимметричные, с V-образным вырезом и принтом тай-дай: стильные и удобные летние платья, которые стройнят

Лучшими летними платьями являются те, которые не только позволяют чувствовать себя удобно и комфортно, но при этом еще и стройнят фигуру. Поэтому если платье вам очень понравилось, но не соответствует вашему типу телосложения, от него лучше отказаться. Чтобы не ошибиться в подборе наряда, стоит прислушаться к рекомендациям экспертов моды, которые обращают внимание на стильные и удобные модели для лета.

Платье в горошек

Элегантный и эффектный горошек всегда в моде. Сочетая такое платье с босоножками на плоской подошве с тонкими ремешками, вы будете готовы к любому выходу, будь то вечеринка у бассейна или торжественное мероприятие. Универсальность этого принта делает его идеальным выбором, который, помимо прочего, выгодно подчеркивает грудь. Но при этом ноги должны быть прикрытыми.

Веселое повседневное

На фото слева мы видим весьма красочное платье с веселым фруктовым принтом. Оно прекрасно подходит для повседневной носки в летний период. А поскольку оно обладает свободным кроем, то подходит для любого типа телосложения. Его можно использовать, чтобы прикрыть и излишнюю худобу, и нежеланную полноту. Такой фасон идеально сочетается с сапогами в ковбойском стиле.

Без рукавов

Если вы хотите подчеркнуть пышную грудь, то наилучшим вариантом будет платье без рукавов, с квадратным вырезом и широкими бретелями. А рюши еще более выгодно выделят грудь, шею и ключицы.

Фасон оверсайз

Это короткое свободное платье представляет собой вариант, который скрывает фигуру и руки, но открывает шею благодаря v-образному вырезу. Оно идеально для случая, если вы хотите продемонстрировать стройные ножки. Оригинальный крой и изящные рюши в области груди придают платью дополнительного шарма.

Идеальная асимметрия

Складки на платьях позволяют девушкам и женщинам выглядеть безупречно. Это в полной мере касается и асимметричных выреза и подола, как на эффектном белом платье на фото справа. Помимо прочего, оно визуально удлиняет силуэт, придавая ему стройности и элегантности.

Облегающее макси

Если вы хотите подчеркнуть естественные изгибы фигуры, выбирайте облегающие платья в пол, но не слишком узкие, чтобы не ощущать дискомфорта из-за ограничения движений. Предпочтительно, чтобы такое платье не было однотонным. Приемлемым вариантом является например, тонкая горизонтальная полоска.

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Элегантный атлас

Струящееся платье из атласа свободного кроя смотрится элегантно и при этом современно. В нем вы будете ощущать себя весьма комфортно. Такой фасон подойдет тем представительницам прекрасного пола, которые стремятся подчеркнуть талию и скрыть живот. Эту задачу выполняет узел, расположенный в центральной части изделия.

Вязаное крючком

Связанное крючком платье будет уместным на летнем отдыхе. С его помощью вы создадите непринужденный пляжный образ, сочетая его с сандалиями или кроссовками. Если же вы наденете нарядную обувь и эффектные аксессуары, то в таком виде сможете отправиться и на какое-нибудь мероприятие в виде фестиваля на открытом воздухе. Такая модель эффектно облегает фигуру, выгодно подчеркивая ее изгибы.

С принтом тай-дай

Термин tie-dye состоит из двух слов: tie означает “завязывать”, а dye – “красить”. Он пришел к нам из моды хиппи. В таком принте сочетаются несколько цветов, хаотично расположенных друг относительно друга. Платье с рисунком тай-дай выглядит невероятно элегантно и соблазнительно. Его ткань – эластичная, мягкая, дышащая, что позволяет чувствовать себя комфортно.

V-образный вырез

Это повседневное платье с запахом, как на фото слева, предлагает самое главное – комфорт. Но что делает его особенным, так это его движение. Оно является летящим, колышущимся. И за счет этого, а также благодаря V-образному вырезу, фигура воспринимается как более стройная. Кроме того, летом в нем не будет жарко.

С бахромой

Платье макси с длинными рукавами – отличный вариант для изысканного образа. Его пышная юбка, декоративные принты и бахрома в области груди придают ему особый шарм и индивидуальность. Оно является прекрасным выбором для лета и удачно маскирует недостатки фигуры.