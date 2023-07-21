Samsung обновит свои телефоны Galaxy A52, A52s, A52 5G и A72 до Android 14, следуя своей программе поддержки

Как стало известно, компания Samsung опубликовала список устройств, выпущенных в 2021 году, которые получат обновление до Android 14. Среди них три смартфона: Galaxy A52, Galaxy A52s, Galaxy A52 5G, а также флагманский смартфон Galaxy A72, и планшет Galaxy Tab S7 FE. Напомним, что данные устройства были предустановлены с Android 11.

Несмотря на то, что Galaxy A52, Galaxy A52s, Galaxy A52 5G и Galaxy A72, а также Galaxy Tab S7 FE существуют на рынке всего два года, в мире смартфонов это уже считается устаревшими, ибо Samsung предоставляет только два последних обновления операционной системы для своих устройств. После этого поддержка прекращается. Это правило распространяется на все категории устройств, начиная от бюджетных до флагманов.

Издание SamMobile отмечает, что Galaxy A52, Galaxy A52s, Galaxy A52 5G и Galaxy A72, а также Galaxy Tab S7 FE входят в список последних устройств, которые получат три обновления Android. Однако пока не сообщается о точных датах выхода новых прошивок для этих гаджетов.

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