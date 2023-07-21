Робот-психотерапевт, знающий десяток стандартных фраз про вину родителей и «осознанность», заработал своим создателям 22 млн за месяц

Один из популярных сервисов онлайн-психотерапии оказался мошенническим – «команда опытных специалистов» представляла собой чат-бота, который знал всего лишь десяток универсальных фраз.

Тем не менее, авторы проекта смогли заработать на нём около 22 млн рублей в месяц.

Создатели сервиса наняли студента-фрилансера, который разработал простейшего чат-бота, умеющего приветствовать клиента, делать вид, что выслушивает его и набирает сообщение. В него загрузили универсальные реплики, которые гласили о том, что проблемы клиента – из-за его родителей, а также подчёркивали важность «осознанности» и «проработанности». Робот вещал от имени 8 профилей – это были вымышленные люди, непременно в очках, с еврейскими фамилиями и множеством сертификатов. Затем проект начали усиленно рекламировать в соцсетях.

Обман вскрылся, когда очередной «оттерапевтированный» начал назойливо ставить своим друзьям диагнозы, рассказывать, как доктор Вайцман помог ему открыть глаза на себя, на них и на мир, а также показательно жалеть их из-за «узкого, зашоренного взгляда человека, не ходившего на терапию». Одним из его приятелей оказался тот самый студент, который делал этот сервис. Когда молодой человек не выдержал и рассказал пациенту, что он отдал 20 тысяч рублей чат-боту, тот заявил, что всегда подозревал неладное, и поднял скандал.

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