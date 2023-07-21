 

Робот-психотерапевт, знающий десяток стандартных фраз про вину родителей и «осознанность», заработал своим создателям 22 млн за месяц

21.07.2023, 17:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Один из популярных сервисов онлайн-психотерапии оказался мошенническим – «команда опытных специалистов» представляла собой чат-бота, который знал всего лишь десяток универсальных фраз.

Тем не менее, авторы проекта смогли заработать на нём около 22 млн рублей в месяц.

Создатели сервиса наняли студента-фрилансера, который разработал простейшего чат-бота, умеющего приветствовать клиента, делать вид, что выслушивает его и набирает сообщение. В него загрузили универсальные реплики, которые гласили о том, что проблемы клиента – из-за его родителей, а также подчёркивали важность «осознанности» и «проработанности». Робот вещал от имени 8 профилей – это были вымышленные люди, непременно в очках, с еврейскими фамилиями и множеством сертификатов. Затем проект начали усиленно рекламировать в соцсетях.

Обман вскрылся, когда очередной «оттерапевтированный» начал назойливо ставить своим друзьям диагнозы, рассказывать, как доктор Вайцман помог ему открыть глаза на себя, на них и на мир, а также показательно жалеть их из-за «узкого, зашоренного взгляда человека, не ходившего на терапию». Одним из его приятелей оказался тот самый студент, который делал этот сервис. Когда молодой человек не выдержал и рассказал пациенту, что он отдал 20 тысяч рублей чат-боту, тот заявил, что всегда подозревал неладное, и поднял скандал.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / Мнение: О печальном происшествии с певцом SHAMAN’ом на Донбассе… Карма настигла?

22.07 / Видео с псом-художником умилило народ

22.07 / Врач раскрыл секрет безопасного загара

22.07 / Мнение: Васю взяли в заложники

22.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Про абстрактный гуманизм

22.07 / Мнение: Государство требует интима

22.07 / Душ со стриптизом: Муцениеце показала новые хоромы

22.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Литва признала факт утечки документов о внутренней безопасности саммита НАТО в Вильнюсе

22.07 / Рупор кремлевской пропаганды: “Свидетель”. Трейлер

22.07 / Мнение: Школьное рабство и карательная психиатрия: совок возвращается

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика