Скандалы: Россиянин отсидел 20 лет за преступления знаменитого маньяка 2000-х

Почему только сейчас в его деле заподозрили ошибку?

Прапорщик Алексей Корочкин отсидел 19 лет из 20, которые он получил по обвинению в серии нападений на отдыхающих в центральном парке Челябинска. В середине 2000-х это дело вызвало широкий общественный резонанс, а за Корочкиным закрепилось прозвище Лесопарковый маньяк. Все эти годы он твердил о своей невиновности, и лишь недавно его слова получили подтверждение. Пока, правда, косвенное. Тем не менее осужденный требует пересмотра дела.

Стал ли он жертвой судебной ошибки и есть ли у него шансы на восстановление справедливости, разбиралась «Лента.ру».

Летом 2022 года в Челябинске скончался бывший сотрудник МВД Александр Болотов. Несколько месяцев спустя вдова передала полиции сейф с оружейной коллекцией супруга — ей такое наследство было ни к чему. Была проведена обычная в таких случаях трасологическая экспертиза, и вдруг — сенсация! Один из пистолетов оказался оружием Алексея Корочкина — знаменитого Лесопаркового маньяка, которого посадили в 2005 году на 20 лет, несмотря на то что орудие преступления так и не было найдено.

Бывший военный или спортсмен

Вечером 7 мая 2004 года возле центрального парка имени Гагарина в Челябинске остановился черный автомобиль Mercedes, затем он, покружив немного в поисках места поукромнее, припарковался недалеко от мемориальной композиции физику-атомщику Игорю Курчатову. Находившийся за рулем 34-летний Яков Абдуллаев пересел на заднее сиденье к спутнице — 20-летней студентке Ирине. Пара начала целоваться и в порыве страсти не заметила, как к задней двери машины приблизилась фигура.

Неизвестный мужчина некоторое время наблюдал за происходящим в машине, а затем резким движением распахнул дверь. Яков хотел было возмутиться, но осекся на полуслове, когда ему в лицо наставили пистолет.

«Мужик, ты че?» — только и успел вымолвить он, в следующий миг прогремел выстрел, а за ним еще несколько. Девушка завизжала. Незнакомец схватил ее за волосы и выволок из салона. Угрожая пистолетом, он велел Ирине шагать в парк. Перепуганная девушка умоляла не пощадить ее, на что мужчина сквозь зубы ответил, что если она хочет жить, то ей следует в точности выполнять все его приказы.

Лишь через несколько часов, едва держась на ногах, босая, вся в ссадинах Ирина вышла в город. Ей понадобилась врачебная и психологическая помощь. Она рассказала следователям, что злодей больше часа водил ее по лесу, огибая затопленные карьеры, держа в постоянном страхе за жизнь. После, когда она потеряла всякую надежду, силы и волю к сопротивлению, мужчина изнасиловал ее. Напоследок он сказал Ирине, что запомнил данные из ее документов, знает, где она живет, и пообещал расправиться, если кто-то узнает о произошедшем.

Описание преступника со слов студентки оказалось скудным. Все, что она успела разглядеть: старше тридцати лет, крепкого телосложения, в камуфляжной куртке и кепке, по виду не то военный, не то спортсмен. Никаких особых примет, заурядная внешность.

Взявшиеся за дело оперативники выяснили, что Яков Абдуллаев имел связи в криминальных кругах города и за глаза звался «авторитетным бизнесменом». С собой он всегда возил газовый пистолет на случай возможных проблем. Ирина рассказала, что это оружие, как и мобильные телефоны влюбленной пары, преступник забрал.

Проанализировав эти данные, силовики взяли криминальную деятельность Абдуллаева за основную версию. Они решили, что киллер, выследив его, исполнил заказ, а со случайно оказавшейся в машине Ириной позабавился, раз уж она попалась.

Большой интерес к этому делу проявляли представители местного криминалитета и партнеры Абдуллаева. Причем они предлагали нам свою помощь в раскрытии преступления, делились любой потенциально важной информацией, постоянно интересовались ходом расследования

ветеран Челябинского МВД

Но месяц спустя, 4 июня, произошло новое нападение. На этот раз неизвестный около 4 часов утра в той же лесопарковой зоне выпустил пять пуль в 24-летнего Игоря Печенкина, который находился в машине «Жигули» с подругой. Молодой человек выжил, хотя и остался инвалидом. Его спутнице повезло больше — она успела выскочить из машины и сбежала.

Третьей жертвой стал 26-летний студент местного вуза Владимир Карасев. Его свидание на старенькой родительской «копейке» на улице Лесопарковая 28 июля 2004 года закончилось несколькими выстрелами в голову и сердце. Его подругу — 21-летнюю Ксению преступник увел в лес. Она вспоминала, как под дулом пистолета почти два часа топтала буреломы соснового бора, пока преступник заводил ее все дальше и дальше. Как и в случае с Ириной «прогулка» закончилась изнасилованием.

После очередного нападения правоохранителям и местным жителям стало понятно, что в центральном городском парке орудует маньяк, пресса окрестила его Лесопарковым.

Излюбленное место тусовок и свиданий молодежи — парк Гагарина — становится небезопасным. Вчера ночью там был застрелен молодой человек, который далеко за полночь миловался с девушкой в салоне собственного авто

газета «Вечерний Челябинск», 2004 год

Директор научно-исследовательского института судебных экспертиз СТЭЛС, профессор Российской академии естествознания Александр Власов, в те годы работавший судебно-медицинским экспертом, вспоминал, что у следствия сложилось понимание: маньяк совершает все нападения по одному и тому же шаблону. В темное время суток или даже ночью он искал стоявшие в лесу автомобили, где находились мужчина и женщина.

Я выезжал практически на все места этих происшествий в составе оперативно-следственной группы, поэтому достаточно хорошо помню многие нюансы. В том числе было два эпизода, когда он после совершения жестоких преступлений сталкивал автомобиль в воду, в карьеры в лесопарковой зоне… И просто отпускал этих женщин после завершения изощренных насильственных действий

Александр Власов, в 2004 году судебно-медицинский эксперт

«Не могу понять, почему именно я?»

По результатам опроса потерпевших был составлен фоторобот, который по ходу расследования неоднократно менялся или дополнялся новыми деталями. Никаких особых примет, благодаря которым можно было бы точно опознать преступника, потерпевшие не дали. Эксперты установили, что маньяк использует газовый или травматический пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами.

С расследованием этого дела местных следователей сильно торопило руководство из Москвы. По воспоминаниям работавших в те годы сотрудников, из столицы постоянно шли депеши с требованием срочно найти маньяка и раскрыть вызвавшее такой мощный общественный резонанс уголовное дело.

Тогда-то в поле зрения сыщиков и попал бывший прапорщик, 33-летний Алексей Корочкин. Мужчина трудился охранником в Южно-Уральском государственном университете и проживал в общежитии рядом с Гагаринским лесопарком, где орудовал маньяк.

Наводку на него дал сторож местного магазина, который заявил, что он якобы не любил студентов и начал их отстреливать.

Братки радиозавода мне на «стрелке» сказали: это Леха Корочкин людей мочит

сторож челябинского магазина из публикации СМИ

Правоохранители побеседовали со сторожем, и тот им заявил, что Корочкин якобы сам проболтался ему о совершенном по пьяни преступлении, вспоминает в разговоре с «Лентой.ру» ветеран челябинского управления МВД.

Впоследствии по неизвестным причинам сторож перестал фигурировать в материалах уголовного дела и в суде показаний не давал, однако Корочкина следователи взяли в разработку. Он действительно отдаленно напоминал маньяка с фоторобота, к тому же он имел боевой опыт. Алексей служил на таджикско-афганской границе и умел обращаться с огнестрельным оружием, был крепок и подтянут, увлекался боксом и даже имел по нему спортивный разряд.

Корочкин в Таджикистане женился на местной девушке, правда там не остался жить — вернулся в родной Челябинск, где и нашел работу охранника в университете. Позже развелся с женой, она оставила ему детей со словами «твои дети, ты и воспитывай» и снова вышла замуж.

По словам адвоката Татьяны Жихаревой, защищавшей Корочкина в 2006 году, родственники и коллеги характеризовали его как очень спокойного, сдержанного человека.

Корректный. Вины своей не признает. Все твердит: «Не могу понять, почему именно я?»

Татьяна Жихарева, в 2006 году защитник Алексея Корочкина

Опознание с нарушениями

Следователи обвинили Корочкина в трех убийствах, двух изнасилованиях и покушении на чудом выжившего Игоря Печенкина. При этом оружия, из которого маньяк стрелял в мужчин, следствие так и не нашло, причем эксперты установили, что при совершении преступлений использовались два ствола.

Поэтому ключевой уликой против Корочкина стало его опознание изнасилованными девушками. Ксения убедительно показала на него. Ирина сомневалась, но после подсказки со стороны сотрудников правоохранительных органов пусть неуверенно, но все же ткнула в его сторону.

Адвокат Дмитрий Кривошеев, представляющий интересы Корочкина, в беседе с «Лентой.ру» объяснил такие результаты грубыми нарушениями.

Опознание проходило с многочисленными нарушениями Уголовно-процессуального кодекса. Перед процедурой Алексея неоднократно проводили в наручниках мимо ожидавших в коридоре потерпевших. Помимо этого все статисты существенно отличались от него по возрасту, росту и телосложению

Дмитрий Кривошеев, адвокат

На момент задержания у Корочкина не было двух передних зубов, при этом ни одной из потерпевших, каждая из которых провела с ним не менее часа, эта важная деталь в глаза не бросилась. А на уточняющие вопросы о наличии передних зубов у преступника все они отвечали утвердительно.

В итоге основой обвинения в деле Корочкина стали два опознания. Адвокат отмечает, что в материалах дела вообще нет протокола допроса, где у девушки поинтересовались бы внешностью преступника, хотя сделать это были обязаны. Также у Корочкина, несмотря на его требования, следствие не стало брать биоматериалы для проведения экспертизы, хотя речь шла об изнасилованиях. Впрочем, источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах пояснил, что в этом не было необходимости, так как преступник не оставил следов, использовав презерватив.

С Ириной, как выяснилось, Корочкин жил в одном общежитии четыре года, правда, на разных этажах. Также они сталкивались на проходной университета, где училась Ирина, а Корочкин стоял охранником.

Неужели, если бы он насиловал ее, она не опознала бы его сразу? На суде Ирина утверждала, что никогда раньше не видела этого человека

Дмитрий Кривошеев, адвокат

Описания преступника у потерпевшей до и после задержания Корочкина также расходились. На вопросы защиты уже в суде относительно причин таких расхождений в своих показаниях Ирина ничего пояснить не смогла.

Новые нападения

Между тем уже после задержания Корочкина в Гагаринском лесопарке продолжал орудовать маньяк.

В полночь 20 апреля 2005 года он напал возле школы N40 по улице Худякова на сидевшую в ВАЗ 2111 молодую пару. 28-летний мужчина получил ранение в голову, но до его 26-летней подруги преступник не добрался.

Внезапно в окно постучал мужчина в темной куртке и вязаной шапке. Среднего роста, немолодой. Я опустил стекло. Он представился охранником с лыжной базы (хотя никакой базы и близко не было), спросил: «Все ли у нас нормально?» Я ответил утвердительно и… вдруг прозвучал выстрел. Пуля попала мне в щеку, раздробила челюсть и застряла в области шеи. Я ударил по газам, отъехал метров на восемьсот и тормознул. Решил доехать до ближайшего экипажа ППС. Но только тронулся и потерял сознание. Мы врезались в столб. Скорую нам вызвали прохожие

Из воспоминаний потерпевшего Ильи Панкратова

По словам защитника Корочкина, еще тогда выяснилось, что пуля, застрявшая в шее Панкратова, была выпущена из того же оружия, что и пуля, попавшая в третью жертву маньяка — студента челябинского вуза. Адвокат отметил, что хоть пистолет не был найден и из него продолжили стрелять в людей, когда Корочкин уже находился в СИЗО, против него все равно возбудили уголовное дело о незаконном обороте оружия.

12 августа 2005 на берегу находящегося в лесопарковой зоне Голубого карьера маньяк застрелил 21-летнего челябинца, а затем попытался изнасиловать его 30-летнюю спутницу, но она оказала яростное сопротивление. Тогда мужчина отпустил ее, а машину сбросил в воду. Работавший над делом эксперт Александр Власов отмечает странность в игнорировании этих фактов со стороны следственных органов.

Когда он [Корочкин] находился в камере следственного изолятора, было совершено еще два точно таких же преступления с использованием этого же экземпляра оружия. С точки зрения здравого смысла и криминалистической логики это должно было стать обстоятельством, подтверждающим его алиби и ошибку в делегировании ему черт маньяка. Но на это тогда закрыли глаза, потому что все были воодушевлены поимкой серийного убийцы и насильника и тем, что это было уже озвучено СМИ. Прошло сообщение, что преступление раскрыто героическими усилиями оперативных служб

Александр Власовв 2004 году судебно-медицинский эксперт

«Осужден я вообще не за свое»

1 октября 2005 года Челябинский областной суд приговорил Корочкина к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, где содержатся особо опасные преступники. За время отбытия наказания он дважды подавал заявление на условно-досрочное освобождение (УДО), но всякий раз безрезультатно. Одним из условий выхода на свободу является письменное признание своей вины, а Корочкин идти на это категорически не хотел. В 2024 году его 20-летний срок должен подойти к концу — срок исчисляется с момента задержания, а не приговора.

Тем временем всплыл пистолет, из которого стрелял Лесопарковый маньяк. Об осужденном Корочкине заговорили вновь, но уже в контексте чудовищной судебной ошибки. Ему даже разрешили дать интервью из колонии, в котором он заявил, что будет добиваться справедливости.

Осужден я вообще не за свое. Я никогда бы такого не совершил. Надеялся, что разберутся, а мне открыто сказали, что ты будешь сидеть, пока мы его не найдем

Алексей Корочкин, осужденный из интервью телеканалу 360°

Корочкин сожалеет больше всего о том, что оставил детей и им пришлось жить с тем, что окружающие считали их отца преступником. Прежде всего ради них ему важно теперь вернуть свое доброе и честное имя. Вина его лишь в том, говорит он, что не стал им хорошим отцом. Его главная надежда на пересмотр дела и отмену несправедливого приговора по вновь открывшимся обстоятельствам.

Нами направлена жалоба в прокуратуру на возобновление расследования уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам. В СМИ было опубликовано заявление потерпевшей Ирины, о том, что она не считает Корочкина виноватым, в суде она этого не говорила. А сейчас это по сути отказ от показаний. И, наконец, пять аналогичных нераскрытых после задержания Корочкина убийств

Дмитрий Кривошеев, адвокат

19 лет спустя, в 2023 году в беседе с журналистами потерпевшая Ирина заявила, что всегда сомневалась в том, что изнасиловавший ее маньяк был Алексеем Корочкиным, и после многих лет этой уверенности становится еще меньше.

Я не уверена, и плюс сейчас, походив на допросы, я убедилась, что это не Корочкин. Так что сейчас я, конечно, уже не уверена, что это он

Ирина, потерпевшая

Расследование уголовных дел, возбужденных по пяти нападениям маньяка в Гагаринском лесопарке после задержания Корочкина, шло с 2005 года с переменным успехом, однако эти преступления так и остались нераскрытыми.

После публикации в СМИ следователи вновь к ним вернулись, а прокуроры проверили материалы дела Корочкина, но «все это имитация бурной деятельности и 100 процентов никто ничего возобновлять не будет», считает адвокат.

Изучили все материалы, и никаких оснований для отмены приговора и открытия дела по вновь открывшимся обстоятельствам в деле Корочкина нет. Приговор в отношении него вступил в законную силу, прокуратура в этом направлении не работает

Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах

Владелец пистолета

Важный вопрос всей этой истории — откуда взялся тот самый ствол у пенсионера МВД Александра Болотова, который на протяжении многих лет работал обычным гаишником? К сожалению, ответ на этот вопрос он унес с собой в могилу. Известно, что Болотов был заядлым охотником и знал лес вокруг Челябинска как свои пять пальцев.

Известно также, что в 2004-2005 годы, когда действовал Лесопарковый маньяк, Болотов жил неподалеку от места совершения преступлений. Он тогда поссорился с супругой и переехал в квартиру родителей, которые жили у Гагаринского парка. Друзей у него не было, а единственным близким человеком был родной брат — Андрей, который много лет назад со всей семьей эмигрировал в Германию.

Никто из потерпевших ни по первому, ни по второму делу Болотова и его брата не опознал

Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах

Собеседник «Ленты.ру» сомневается, что дело Корочкина будет пересмотрено. По его мнению, все эти так называемые новые обстоятельства лишь попытки журналистов найти сенсацию.

Новых фактов, позволяющих пересмотреть дело в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, за эти 18 лет так и не появилось. В деле Корочкина фигурировали два пистолета. Один из них нашелся в сейфе Болотова, но он был использован в эпизоде, по которому Корочкина в итоге оправдали, поэтому это оружие нельзя считать новым обстоятельством по делу

Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах

В любом случае осужденный уже в следующем году выйдет на свободу и вернется к повзрослевшим детям.

Владимир Седов

Оригинал материала: “Лента.ру”