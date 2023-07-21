 

“Тоже туда-сюда” – правильно клеймящая Россию Хаматова не дает покоя Соседову

21.07.2023, 17:15, Разное
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Репутация артистки заметно испортилась в последние годы. Виной тому многочисленные комментарии, в которых звезда нелестно характеризует жителей РФ и обесценивает нетленные основы русской национальной идеи. Чулпан Хаматова фактически клеймит Россию, стирая из памяти исторически значимые этапы истории государства.

Примечательно, что едкие высказывания доносятся из Латвии, куда знаменитость отправилась на ПМЖ. В беседе с “Утро.ру” Сергей Соседов заявил, что не удивлен отъездом актрисы и ее коллег-единомышленников.

“Дапкунайте литовка. Туда, как говорится, ей и дорога. Хаматова тоже туда-сюда”, — высказался критик.

Даже за рубежом Чулпан Хаматова не дает покоя звездному мужчине — пробивает на воспоминания и эмоции. Сергей Соседов, обращаясь к биографии актрисы, открыто усомнился в ее профессиональном мастерстве.

По мнению критика, вклад в будущее уехавшей особы сделала ныне покойная народная артистка СССР Галина Волчек. Якобы своим статусом Чулпан Хаматова обязана бывшей начальнице, которая занимала должность худрука “Современника”.

“Зачем она ее пиарила, надувала и раздувала? А она именно надувала, как шар!”— возмутился журналист.

Напомним, звезда театра и кино Чулпан Хаматова задумалась о возравращении в Россию. Актриса пришла к выводу, что это возможно, но она не готова вставать на колени и извиняться за свои поступки.


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