Государство предоставит 100 тыс. бюджетных мест на IT-специальности в 2023 году

В рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика» на 2023/24 учебный год, государство обеспечит около 100 тыс. бюджетных мест на IT-специальности. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер России, дал данную информацию, отметив, что число обучаемых специалистов в сфере искусственного интеллекта составит более 12 тыс.

Общее количество бюджетных мест на текущий учебный год составит более 626 тыс., включая более 36 тыс. мест для вузов в новых регионах Российской Федерации.

Напомним, ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил о возвращении айтишников в Россию, что свидетельствует о растущем интересе к IT-отрасли. Сергей Попов, программный директор направления «Программирование» в Skillbox, опубликовал список наиболее востребованных IT-специальностей в стране на 2023 год.

Таким образом, государственная поддержка и инвестиции в образование позволят молодым людям активно развиваться в перспективной сфере IT-технологий.