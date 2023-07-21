«Арсенал» опередил «Ман Сити» в рейтинге самых дорогих команд мира

В рейтинге самых дорогих футбольных команд мира случилось важное изменение – теперь в нем новый лидер.

После подписания ряда дорогостоящих новичков список футбольных клубов с самым «дорогим» составом игроков возглавил лондонский «Арсенал». Такой рейтинг регулярно обновляет известный сервис Трансфермаркт, с помощью которого болельщики имеют возможность узнавать различные финансовые подробности о своих любимых командах и игроках. И сейчас, после последнего обновления, список самых «дорогих» составов мира возглавляют именно «Пушкари». Их «ростер» оценивается в 1.21 миллиарда евро.

Любопытно, что «Канониры» в этом списке «подвинули» на второе место другой английский клуб – «Манчестер Сити, чей состав сейчас оценивается чуть «дешевле». Речь о 1.19 миллиардах евро. Но при этом «Арсеналу» пока не удается сильно приблизиться к «Горожанам» в другом рейтинге – вероятности победы в следующем чемпионате Премьер-лиги, по версии букмекеров. В частности, шансы «Пушкарей» по-прежнему считают намного менее высокими, чем у «Ман Сити», эксперты популярной беттинг-компании Винлайн, в чьей линии всегда есть широкий выбор объектов для пари на футбол. И если установить на свой смартфон удобное мобильное приложение Винлайн ( https://betonmobile.kz/prilozhenie-winlayn ) и отыскать там котировки на имя следующего чемпиона АПЛ, то выяснится, что шансы «Манчестер Сити» оценены почти в 60% вероятности. Тогда как аналогичный показатель «Арсенала» лишь 16%.

Третьим и четвертым в гонке за чемпионским титулом эксперты БК Винлайн ( https://betonmobile.kz/bukmekerskaya-kontora-vinlayn ) считают «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Их шансы на золотые медали в сезоне 2023/24 оценены в 12.5% и 9.5% вероятности соответственно.

Интересно, что оба эти клуба сильно отстают от «Арсенала» с «Манчестер Сити» и по «дороговизне» своих составов. Мерсисайдский «ростер» сейчас оценивается «всего лишь» в 846.8 миллионов евро и это позволяет клубу занимать восьмую строчку в рейтинге Трансфермаркт, а «Красные дьяволы» располагают составом стоимостью в 835.8 миллионов и занимают девятую строчку.

Говоря о тех клубах, которые ближе всех к лидерам списка самых дорогостоящих составов мира, стоит упомянуть французский ПСЖ, который даже после потери Лионеля Месси занимает третью строчку и его игроков оценивают суммарно в 1.02 миллиарда евро (это всего третий «клуб-миллиардник» в списке).

Также отметим идущий на четвертом месте мадридский «Реал», стоимость игроков которого оценивается в 991 миллион евро и мюнхунскую «Баварию», занимающую в рейтинге Трансфермаркт пятое место с показателем в 954.5 миллионов евро.

Отметим, что уже до конца лета эти показатели, равно как и положение клубов в рейтинге самых дорогих составов может измениться, так как трансферное окно все еще открыто, и топ-клубы Европы могут совершать переходы, как в сторону усиления своих «ростеров», так и в противоположную.