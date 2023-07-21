Мнение: Русские и мат

Кому-то эта тема может показаться слишком грубой и даже неприличной, однако всякий внимательный иностранец, длительное время пребывающий в России, рано или поздно замечает, что для русских людей их «мат» – это нечто гораздо больше, чем просто ругательства, сквернословие, непристойности и т.п., словом, то, что называется на языке филологов «обсценная лексика». Бывает так, что иностранец сколь угодно хорошо изучал русский в колледже – зубрил, мучился над произношением, пропадал в лингафонных кабинетах, читал запоем произведения русских классиков «в подлиннике» и в итоге уже решил, что знает язык вполне сносно; но вот он, оказавшись в России, погружается в русскую языковую среду, слышит, как сами русские разговаривают между собой, слышит русский мат – и с ужасом убеждается, что русский он не знает совсем: люди разговаривают, но совсем невозможно понять, о чем! И знание даже всех четырех томов «Войны и мира» тут не может ничем помочь!

Мат и гордость великороссов

Сами русские, кстати, часто знают об этом эффекте «матерной речи» – и очень им гордятся. В России вообще распространено убеждение, что «русский мат» – это чуть ли не некое тайное достояние России, что он как-то особо выразителен, ярок и цветист; вам обязательно расскажут, что соседние народы – литовцы, молдаване, узбеки и кавказцы, да вообще все, так или иначе сталкивавшиеся с русскими или попадавшие под их влияние – могли толком не знать или не использовать собственно русскую речь, но, мол, всегда охотно и первым делом перенимали русские ругательства. И что даже сейчас, когда в порыве самостийности эти народы наперебой от русского языка отказываются, уходят, даже переводят свои языки на латиницу – они, мол, все равно РУГАТЬСЯ продолжают по-русски, и якобы именно по этим ругательствам «бывшие советские» всегда опознают друг друга в каких-то экстремальных ситуациях. Вот, мол, какая сила у русского мата!

Если подумать – то, в общем, повод для гордости какой-то по меньшей мере неоднозначный. Как можно считать своим культурным достоянием… ругань? Что значит «зато мы умеем хорошо ругаться»? За то – это за что? Хотя, с другой стороны, у этого «соревнования языков» на тему «на каком лучше ругаться» – глубокие корни. Вспомним хоть яркую ремарку Дюма-отца в любимом романе человечества «Три мушкетера»: «Шёрт фосьми! – воскликнул швейцарец, который, несмотря на великолепный набор ругательств, существующий в немецком языке, усвоил привычку браниться по-французски».

Четыре корня русского мата

Что же из себя представляет русский мат? По сути, он включает в себя всего каких-то четыре слова, а точнее – четыре основы, четыре корня, порождающие, однако, в устах большей части населения России (причем – независимо от национальности и даже от степени владения собственно русским языком) бессчетное количество самых разных значений и образов действия, причем – совсем не только и не обязательно ругательных!

Вот эти четыре корня русского мата: слово, обозначающее мужской половой орган, слово, обозначающее женский половой орган, слово, обозначающее женщину легкого поведения, и, наконец, глагол, обозначающий непосредственно сам процесс полового сношения. Все четыре, конечно же, с пометкой «непристойное» и запрещенное для использования в письменной речи, а с недавних пор – даже вовсе запрещенное к произношению в речи устной, под страхом административного или даже уголовного наказания в соответствии Административным и Уголовным Кодексами РФ. Словом, писать это нельзя, произносить вслух – тем более нельзя. Что, однако, не мешает распространению этой «обсценной лексики» на территории РФ в масштабах настолько циклопических и невероятных, что простому законопослушному иностранному подданному, плохо знакомому с Россией, это даже невозможно представить.

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Знаменитый «русский артикль»

Среди «пяти корней» несколько особняком стоит знаменитый «русский артикль» – слово на букву «б», о котором иностранцы, изучающие русский, как правило, знают от своих учителей только то, что «в русском языке артиклей нет». Так вот – есть! Всего один – но зато употребляемый в речи большинства россиян едва ли не столь же часто, сколь в английском употребляются сразу и определенный, и неопределенный артикли вместе взятые.

Непонятно почему, но русские в качестве своего странного «артикля» взяли слово, обозначающее «женщину легкого поведения, проститутку»… и т.д. Далее на Бусти!

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