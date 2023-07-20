Мнение: Европа нищает на фоне США, доступность бензина и вымирание балканских стран

1. В американских СМИ множатся публикации о том, как обеднела Европа по сравнению с США на фоне событий последних лет, таких как ковид и режиссируемая американцами война Запада с Россией. Впрочем, проблемы начались ранее: после кризиса 2008 года темпы роста европейской экономики 15 лет были низкими, доходы населения росли слабо. В прошлом году, на фоне украинского конфликта, энергокризиса и инфляции, уровень жизни покатился вниз быстрее (ссылка).



Американские эксперты с удовлетворением отмечают, что средняя европейская страна стала теперь жить беднее, чем все штаты США, кроме таких проблемных мест, как Айдахо и Миссисипи (ссылка).

Вероятно, отрыв Соединённых Штатов от Евросоюза будет и далее расти, при том что в самих США дела последние 15 лет шли неважно. Однако под предлогом борьбы с Россией американские кураторы начали выкачивать ресурсы из европейских колоний активнее. Теперь американские компании заняли европейский рынок газа, многие европейцы переезжают на заработки за океан, а европейские компании передислоцируются в США из-за дорогой энергии, высоких налогов и падающей платёжной базы в Евросоюзе.

Каннибализация Европы может ещё какое-то время поддержать экономику США на плаву и не дать американским претензиям на мировую гегемонию потерпеть быстрый крах. Однако вряд ли европейских ресурсов хватит надолго. Даже если США выдоят Евросоюз досуха, как Украину, это будет всего лишь передышкой, а не решением системных проблем.

2. Доступность бензина – один из самых простых и интуитивно понятных показателей уровня жизни (ссылка):



Опираясь на данные официальной статистики, РИА «Новости» составили рейтинг доступности автомобильного топлива в странах Европы. За основу подсчета принят объем бензина Аи-95, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители европейских стран.

Лидером рейтинга снова стал Люксембург, возглавивший его с большим отрывом. Его жители имеют возможность купить на свои средние зарплаты более 2,5 тыс. литров бензина. Цены на топливо в этом государстве относительно невысокие, при этом зарплаты одни из самых больших в Европе.

Второе место заняла Ирландия с 2 тыс. литров. В первую пятерку рейтинга входят также Великобритания, Австрия и Норвегия: здесь население может приобрести на свои среднемесячные зарплаты более 1800 литров бензина.

Россия расположилась в рейтинге на 15-м месте, между Кипром и Испанией. Жители РФ могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты около 1171 литра АИ-95.

Последнее место в рейтинге по доступности бензина для населения занимает Румыния. Ее граждане имеют возможность приобрести только 549 литров топлива, что почти в пять раз меньше лидирующего Люксембурга, и в два раза меньше, чем в России. Кроме Румынии нижние строчки рейтинга занимают Венгрия (610 литров), Хорватия (622), Словакия (623) и Латвия (650).

Россия в этом рейтинге в середнячках, что неплохо. Но тут надо понимать, что Люксембург и Ирландию, где в высокой концентрации сосредоточены банковская и айти-отрасли Евросоюза, следует сравнивать по уровню жизни скорее с Москвой, чем с Россией в целом. Также нужно учитывать, что у нас довольно высокий уровень серых зарплат по сравнению с ЕС. Наконец, из новости непонятно, вычитывались ли из формально высоких европейских зарплат гораздо более высокие чем у нас налоги.

3. Виктор Мараховский пишет про печальную судьбу стран бывшей Югославии, оккупированной и порабощённой НАТО. Балканские страны превратились в источник человеческих ресурсов для Западной Европы и США, сами же они при этом депопулируют и вымирают (ссылка):

Всего за десять лет с 2010 [по 2020] Боснию покинули около 400 000 человек, а коэффициент рождаемости в стране входит в десятку самых низких показателей в мире. Такое сочетание обвала рождаемости и масштабной эмиграции делает дальнейшую депопуляцию страны «неудержимой», считает Драшко Маринкович, профессор демографии Университета Баня-Луки в 1990-м было 4,3 млн жителей, сейчас где-то 3,3). Ссылка.

Согласно опубликованным сегодня первым результатам переписи населения, домашних хозяйств и квартир 2022 года, в Республике Сербия проживает 6 690 887 жителей. Это на 6,9 процента, или 495 975 жителей, меньше, чем по результатам предыдущей переписи 2011 года, сообщает Tanjug (в 1990-м было 7,8 млн). Ссылка.

По данным Статистического агентства Косово на январь 2021 года, общая численность постоянного населения Косово составляла 1 798 188 человек (против 2 188 000 в 1997 году). Ссылка.

За десять лет Хорватия потеряла около пяти процентов своего населения. Другими словами, он потерял каждого двадцатого жителя (сейчас в Хорватии 3,8 млн жителей. В 1990-м было 4,8 млн). Ссылка.

Иными словами, куски бывшей Югославии потеряли после тридцати лет улучшений всего-то от 15 до 23% населения. Со всеми иммигрантами (для сравнения — Россия, без учёта новых территорий и сбежавших к нам украинцев, потеряла от пика 1990-го 2%. Тут можно долго плакать о том, что «это за счёт неправильных людей», но счёт на табло).

На минуточку — в экс-Югославии уже почти четверть века нет войны. Просто у местных нет желания жить и плодиться.

Конечно, по сравнению с одной постсоветской республикой, выбравшей верный путь с некоторым запозданием, зато интенсивно — даже Югославия выглядит вытянувшей счастливый билет.

Но для нас интересно другое. У меня есть смутное ощущение, что с точки зрения т.н. прогрессивных сил во всех восточноевропейских странах Светлое Будущее этих стран — состоит именно в максимально эффективном экспорте их жителей и особенно жительниц на развитые рынки.