Скандалы: Киберпреступники взялись за VIP-счета

По данным МВД РФ, с начала года продвинутые преступники украли со счетов россиян 4,5 млрд рублей

Мошенничество с помощью современных технологий становится настоящим бичом общества. По данным МВД РФ, с начала года продвинутые преступники украли со счетов россиян 4,5 млрд рублей. И это уже примерно на треть больше, чем за весь прошлый год. Криминал растёт не только количественно, но и качественно. Жертвами становятся уже не только пенсионеры, но и те, кто ранее для таких «наездов» был недосягаем по определению.

В Красноярске за последние месяцы произошло уже несколько подобных громких случаев. Пострадавших объединяет то, что они имеют солидный вес в обществе, приличные состояния, а на момент ограбления находились под арестом.

Серьёзный импульс новым способам развода населения на деньги дала пандемия коронавируса в 2019–2020 годах. Самоизоляция увеличила число виртуальных финансовых операций. И, соответственно, желающих обратить их в свою пользу. Именно тогда массово начались звонки из «служб безопасности крупных банков». Пока это дело было в новинку, на удочку попадались абсолютно все. В МВД Иркутской области вспоминают, что первый вал заявлений поступал от людей разных возрастов, образования и трудовой принадлежности. Денег лишались школьные учителя и воспитатели детсадов, руководители крупных коммерческих фирм, продавцы, врачи, экономисты, металлурги и слесари.

Как рассказали «Октагон.Сибирь» в пресс-службе красноярского филиала банка ВТБ, уже в пандемию мошенники использовали множество сценариев. Они представлялись потенциальными работодателями, предлагали воспользоваться программами помощи для людей, пострадавших от пандемии, обещали возврат средств за приобретённые авиабилеты и многое другое.

Но цель всегда одна: клиент должен сам сообщить личные данные или дать доступ к своим устройствам.

– Такой тип мошенничества называется социальной инженерией, – подытоживают эксперты ВТБ.

И преступный креатив никогда не останавливается.

– Жулики совершенствуются. Мне позвонили якобы из Сбербанка, было несколько голосов, автоответчик, музыка ожидания, меня переводили на другого специалиста, в конце со мной разговаривала девушка, за спиной которой воссоздали шум кол-центра. Минут десять, наверное, меня разводили, пока я не спросил, как им удалось имитировать звуки офиса, – с помощью записи? И выразил недоумение, что меня, консультанта банков по вопросам фишинга, пытаются обмануть. Только после этого бросили трубку. Всё было очень убедительно, попасться легко, – рассказал специалист по компьютерной безопасности Иван Бабичев.

Теперь мошенники решили, что вытягивать по 100–200 тыс. рублей у одиноких пенсионерок неинтересно, и перешли к более выгодным «делам». В конце 2020 года полиция рассказала о раскрытии похищения денег со счетов клиентов Сбербанка. Всего украли 122 млн рублей. В списке пострадавших оказался известный красноярский предприниматель Анатолий Быков. У него украли 6 млн рублей. Однако на этот момент Быков находился (и находится сейчас) в СИЗО. Ему предъявлено несколько обвинений. В том числе организация заказных убийств, а также руководство организованным преступным сообществом. Факт кражи денег у человека с таким бэкграундом явно говорил, что «службы безопасности банка» вышли на новый уровень. Адвокат Быкова Алексей Прохоров уточнил «Октагон.Сибирь», что мошенники были из Санкт-Петербурга, где их сейчас и судят.

Летом 2022 года в Москве был арестован бывший заместитель руководителя Росприроднадзора, владелец АО «Красноярский трест инженерных изысканий» («КрасТИСИЗ») Олег Митволь. Предпринимателя обвинили в том, что он похитил около 900 млн рублей, которые «КрасТИСИЗ» получил по контракту на разработку проектно-сметной документации метро в Красноярске. Митволя доставили в красноярское СИЗО. Спустя какое-то время его представители заявили, что со счетов бизнесмена пропали несколько десятков миллионов рублей. Следы одной части похищенного удалось найти. Двое граждан – жители Екатеринбурга и Белгорода (последний при этом сам находился под стражей), используя преступные связи, изготовили поддельный паспорт Митволя, по документу оформили сим-карту с мобильным номером бизнесмена и получили доступ к его онлайн-банку.

На этом, кстати, мытарства главы «КрасТИСИЗ» в Красноярске не закончились. На этой неделе были задержаны два красноярца, которые вымогали у Митволя 100 млн рублей за более мягкий приговор. По неофициальной информации, один из них юрист, второй – бывший силовик. Учитывая громкий резонанс, который имеет дело Митволя, и то, что обвинительное заключение по нему уже ушло в суд, они явно переоценивали свои возможности. Или просто пытались московского коммерсанта кинуть.

А 17 июля текущего года стало известно, что жертвой мошенников стал красноярский строительный магнат, владелец УСК «Сибиряк» Владимир Егоров. В мае его арестовали оперативники ФСБ. Егорова подозревают в мошенничестве. Ранее его компания построила школу в одном из районов края. Следствие уверено, что «Сибиряк» завысил цену почти на 400 млн рублей, которые и получил из бюджета. 71-летний Егоров уже возместил ущерб и 11 июля был выпущен под домашний арест. Но, как выяснилось, за эти два месяца неустановленные лица успели украсть с его счетов 94 млн рублей.

Схема та же самая: поддельный паспорт, сим-карта с актуальным номером жертвы и доступ в личный кабинет.

Сумма обналичивается, пока объект находится в СИЗО и, по понятным причинам, не получает СМС о финансовых операциях.

«По данному факту следователем специализированного отдела по расследованию преступлений против собственности, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, возбуждено уголовное дело по статье “Кража в особо крупном размере”. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, а также устанавливается причастное к хищению денежных средств лицо», – говорят в краевом МВД.

Источники «Октагон.Сибирь» в силовых структурах просматривают явную тенденцию. Поиск абсолютно всех причастных по каждому делу может затянуться, несмотря на то, что в целом ясно, где искать:

– Разлёт очень большой. Во-первых, это человек, который имеет доступ к паспортным данным. Например, следователь, опер или сотрудник ФМС. То есть, те, кто у задержанного гражданина изымали паспорт. Во-вторых, сотрудник сотовой компании. Наконец, проверять надо сотрудников спецотдела ФСИН, которые имеют доступ к личным делам подследственных. В целом тут у нас две статьи уже: использование личной информации и мошенничество в особо крупных размерах. Думаю, что таких случаев мы ещё увидим достаточно по стране, – уверен собеседник издания.

Алексей Бондарев

Оригинал материала: “Октагон”