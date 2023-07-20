Кофейный, грейпфрутовый, лаймовый или клубничный: скрабы для ног на все случаи жизни

Чтобы кожа ног была красивой, гладкой и шелковистой, периодически нужно делать скрабы. Можно приобрести готовые средства для скрабирования или же приготовить их самостоятельно. Вот несколько отличных вариантов, которые помогут сделать кожу супергладкой.

Кофейно-банановый скраб

Кофеин помогает стимулировать кожные покровы. Для этого стоит использовать уже заваренную кофейную гущу.

Банан отличается удивительными смягчающими свойствами. Перед проведением скрабиравания нужно замочить ноги на несколько минут, чтобы смягчить грубые кожные покровы.

Для этого нужно перемешать 1 ст. белого уксуса и 1/4 ст. морской или английской соли. Добавить все это в миску с теплой водой. При желании можно добавить несколько капель эфирного масла. Подержать ноги 10 минут в смеси.

Нужно взять:

¼ ст. свежей кофейной гущи; ¼ ст. соли; ¼ ст. масла оливы; ½ банана.

Для скраба нужно перемешать соль, кофейную гущу, банан и масло. Нанести на просушенные ступни скраб и хорошо потереть. Оставить на 10 минут и ополоснуть.

Просушить ноги, нанести увлажняющий крем и надеть носки перед сном.

Цитрусовый скраб

Это отличный вариант для борьбы с огрубевшими мозолями. Чтобы сделать хорошее отшелушивающее средство, нужно взять:

1/4 ст. морской соли; 1 ст. л. цедры грейпфрута; 1 ст. л. масла виноградных косточек; 2 ч. л. свежевыжатого сока грейпфрута.

Нужно замочить ноги в теплой воде с добавлением аспирина. Затем приготовить скраб, перемешав все компоненты. Вместо грейпфрута можно использовать лимон или лайм.

Втереть скраб в подошвы. Оставить на несколько минут и хорошо ополоснуть ноги.

Скраб с овсянкой

Это отличное средство для увлажнения, а также лечения потрескавшихся кожных покровов. Для приготовления этого средства нужно:

1/4 ст. манго; 2 ст. л. молотых овсяных хлопьев; 1 ч. л. меда; 1 ч. л. куркумы.

Манго взбить в блендере или кухонном комбайне. Перемешать все компоненты. Нанести на кожу, хорошо потереть и оставить на 5-10 минут. Смыть теплой водой и нанести увлажняющий крем. Повторять 2 раза в неделю.

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Скраб с лаймом и маслами

Это отличное средство, которое содержит натуральные антисептики, а также увлажняющие компоненты.

Оно поможет добавить ногам очень приятный аромат, а также способствует борьбе с различными грибковыми инфекциями. Нужно взять:

сок 1 лайма; 1/2 ст. морской соли; 2 ст. л. масла оливы; 2 ст. л. текилы; 4 капли эфирного масла чайного дерева.

Перемешать все компоненты до состояния пасты. Нанести на стопы, помассировать и смыть.

Мятный скраб

Это отличное средство, которое помогает избавиться от сильной усталости ног. Морская соль обладает хорошим отшелушивающим свойством. Кокосовое масло увлажняет сухие участки, а мята и чайное дерево действуют как натуральные антисептики.

Кроме того, мята помогает создать ощущение прохлады и легкое покалывание. Чтобы приготовить такое средство, нужно взять:

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Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой 1/4 ст. кукурузной муки; 1/4 ст. морской соли; 6 капель масла перечной мяты; 2 ст. л. масла кокоса; 4 капли эфирного масла чайного дерева.

В небольшой миске перемешать все масла. Затем добавить соль и муку. При надобности добавить еще немного масла кокоса. Важно, чтобы текстура получилась пастообразной.

Нанести полученную смесь на кожные покровы стоп, хорошо помассировать, а затем смыть.

Скраб с клубникой

Это отличное средство, которое поможет отбелить желтые ногти. Изначально нужно замочить ноги в теплой воде, предварительно растворив в ней 3 таблетки аспирина или перекись водорода. Затем нанести скраб, приготовленный из 2 ст. л. пюре клубники и 1 ст. л. пищевой соды, на ногти при помощи зубной щетки.

Почистить щеткой 1 минуту. Оставить на 15 минут. Затем смыть. Использовать это средство 2 раза в месяц.

Как правильно хранить домашние скрабы

Такие средства предназначены для немедленного применения. Если вы приготовили большое количество скраба и он остался, можно хранить его в холодильнике и использовать в течение 2-3 дней.

Как часто нужно использовать скраб для ног

Большинству людей достаточно применять скраб для ног 2-3 раза в неделю, чтобы сохранить гладкость кожных покровов и чтобы они оставались мягкими и нежными. Однако люди с чувствительной кожей должны использовать его реже, чтобы предотвратить шелушение и раздражение.

Можно ли использовать скраб для тела на ногах

Конечно. Но специальный скраб для ног может быть более эффективным, потому что кожа на ваших стопах толще и может потребоваться более мощная отшелушивающая смесь. Это позволит получить наиболее хороший и действенный результат.

Помогут ли скрабы избавиться от неприятного запаха ног

Эти натуральные косметические средства могут способствовать уменьшению запаха ног, удаляя бактерии и омертвевшие клетки кожи. Кроме того, некоторые ингредиенты, такие как масло чайного дерева или мяты, обладают природными антибактериальными свойствами. Это позволит придать кожным покровам приятный аромат, а также поможет расслабиться.

Чтобы добиться действительно хорошего результата, важно применять эти средства регулярно.