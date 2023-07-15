Рупор кремлевской пропаганды: Вопрос статуса ЧВК на рассмотрении

Появилось фото Пригожина в каком-то полевом лагере. Сделано 12 июля. Выбор собственно не велик – либо полевой лагерь ЧВК "Вагнер" на территории ЛНР (там где проходила передача тяжелой техники и вооружения ВС РФ), либо новые лагеря, которые экстренно возводили на территории Белоруссии по линии Министерства обороны Белоруссии.

Белорусские источники сегодня подтвердили начало переброски ЧВК "Вагнер" в Белоруссию. Переброска идет без тяжелого вооружения – все оно вернулось в Минобороны, которое и до СВО поставляло ЧВК "Вагнер" вооружения и боеприпасы.

Видео белорусского ТВ о начале подготовке сил территориальной обороны Белоруссии специалистами ЧВК "Вагнер".

Будущая роль Пригожина в нынешних реалиях достаточно туманна. С одной стороны, уголовное дело против него закрыто и некоторые позиции в стране он сохранил. С другой стороны, никто ничего не забыл. Факт мятежа останется в истории. Путин во вчерашнем интервью четко разделил этот момент – геройства на фронте это одно, а вот мятеж 24 июня совсем другое.

Песков сегодня дополнил вчерашнее интервью Путина, заявив, что юридического статуса у ЧВК "Вагнер" на текущий момент нет, а дополнительную информацию о встрече Путина с руководителями ЧВК "Вагнер" Кремль не считает целесообразным публиковать. Вопрос о будущем ЧВК "Вагнер" в юридическом смысле, будет рассматриваться в рамках общего процесса рассмотрения вопроса о правовом статусе ЧВК в России. Так что, весьма вeроятно, осенью в Госдуме начнется обсуждение какого-то закона о правовом статусе ЧВК, которые сейчас либо существуют в серой зоне правового поля, либо мимикрируют под ЧОПы. Сейчас из Думы поступают противоречивые сигнал – одни депутаты говорят, что закон не нужен, другие наоборот. что нужен. Кремль однозначного ответа пока не дает.

Будет интересно посмотреть, как изменилась позиция различных ведомств по закону о ЧВК в свете попытки военного мятежа 24 июня. Раньше МИД РФ поддерживал принятия закона о статусе ЧВК, а ФСБ и МО РФ были против принятия такого закона. С тех пор ситуация усугубилась, так как кол-во ЧВК в России возросло. Власти признают наличие данной коллизии, но пока не спешат раскрывать карты в вопросе ее устранения тем или иным путем. Так что просто ждем и там уже будет понятно, повторит ли "Вагнер" судьбу Blackwater.

С моей личной точки зрения, если ЧВК у нас в стране так или иначе есть и скорее всего будут и далее, то лучше уж они будут существовать в рамках правового поля с прописанными правами и обязанностями, чем вне правового поля, когда формально не существующие структуры, вполне себе существуют и обеспечиваются государством на огромные суммы (как все могли видеть, если брать суммы государственных дотаций на "Вагнер", то вполне ясно, что без этих средств ЧВК "Вагнер" в своем наиболее сильном виде 2022-2023 не могла существовать как частная компания – у нее для этого просто не было бы столько средств).

Отсутствие закона, при сохранении практики использования ЧВК, просто приведет к тому, что они и дальше продолжат функционировать в серой правовой зоне, где государство, учитывая опыт 24 июня, усилит фактический контроль над их деятельностью.

—