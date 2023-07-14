Realme представляет новые смартфоны Realme 11 Pro и 11 Pro+ в России

Компания Realme анонсировала свои последние модели смартфонов, Realme 11 Pro и 11 Pro+, на официальном российском сайте. Оба устройства отличаются мощными функциональными возможностями и привлекательным дизайном.

Realme 11 Pro и 11 Pro+ оснащены 6,7-дюймовыми OLED-экранами с разрешением FullHD+ и обновлением до 120 Гц. Фронтальная камера расположена в О-образном вырезе и предлагает 16 МП и 32 МП для моделей Pro и Pro+ соответственно. Новинки оснащены восьмиядерными процессорами MediaTek Dimensity 7050, работающими на частоте до 2,6 ГГц. Техпроцесс составляет шесть нанометров. Обе модели могут похвастаться до 12 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти. Realme 11 Pro оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 67 Вт. Аппарат Realme 11 Pro+ также имеет аккумулятор на 5000 мАч, но поддерживает зарядку мощностью до 100 Вт.

Камерная система Realme 11 Pro состоит из основной камеры с разрешением 100 МП и вторичной камеры на 2 МП для создания эффекта размытости фона в портретах. Realme 11 Pro+ имеет основную камеру с разрешением 200 МП, ультраширокоугольную камеру на 8 МП и макрокамеру на 2 МП.

Оба смартфона доступны в бежевом, зеленом и черном цветах, и имеют задние панели из экокожи. Realme 11 Pro можно приобрести по цене от 30 тыс. рублей, в то время как покупка Realme 11 Pro+ обойдется не менее чем в 36 тыс. рублей.