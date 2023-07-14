Скандалы: Титанический сдвиг

Российский инвестор ГК «Титан» братьев Сутягинских продолжает борьбу за свою собственность на территории Казахстана

Если Россия является стратегическим партнером Казахстана, как о том заявил на днях президент Республики Касым-Жомарт Токаев, то логично было бы вернуть российскому инвестору ГК «Титан» братьев Сутягинских его активы, ранее ставшие объектом рейдерского захвата. Цена вопроса – примерно полмиллиарда долларов.

«Наша версия» давно следит за судьбой активов российского инвестора ГК «Титан» в Казахстане. Группу «Титан» можно назвать семейным бизнесом, поскольку ею владеют граждане России – братья Сутягинские. К слову сказать, эта группа компаний входит в число крупнейших налогоплательщиков Омской области.

Все три брата родом из Целиноградской области бывшей Казахской ССР. Поэтому ничего удивительного, что в 2005–2012 годах ГК «Титан» вложила более 3 млрд рублей в экономику Казахстана, построив на территории республики несколько суперсовременных и высокотехнологичных предприятий, оборудованных по последнему слову техники: завод по глубокой переработке зерна «Биохим», металлургический завод «Силициум Казахстан» и агрокомплекс «Баско». Эти проекты реализовывались в рамках государственно-частного партнерства, и усилия промышленников были оценены на высшем уровне: первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев лично вручил Александру Сутягинскому орден за заслуги перед Республикой. Однако в итоге вместо новых предприятий, генерирующих стабильную прибыль, ГК «Титан» получила атаку на свои активы, а Александр Сутягинский – явно сфабрикованное уголовное дело.

Фигуры умолчания

Наши казахские коллеги долгое время предпочитали обходить стороной историю рейдерского захвата предприятий, построенных в основном на деньги российского инвестора. Хотя сюжет у неё такой, что впору писать детектив на основе реальных событий. В республиканской прессе если и появлялись публикации на эту тему, то исключительно с обвинительными интонациями в адрес Александра Сутягинского, хотя в суде обвинение против него рассыпалось, как карточный домик. Судья апелляционной инстанции Кульпаш Утемисова постаралась добросовестно разобраться в перипетиях дела и, несмотря на явно оказанное на нее давление, нашла в себе смелость изменить обвинительный приговор, «проштампованный» судом первой инстанции – условное наказание вместо 12 лет лишения свободы.

Но теперь, похоже, в казахстанскую политику пришли новые люди, и настали новые времена, а в местной прессе – новые веяния, можно сказать даже – новая гласность. Появившуюся после долгого молчания публикацию можно расценить прямо-таки как прорыв информационной блокады. Казахстанское издание Total.kz рассказало о судебном разбирательстве вокруг агрокомплекса «Баско», который наряду с предприятиями «Биохим» и «Силициум Казахстан» стал объектом рейдерского захвата.

«Решение судьи специализированного межрайонного экономического суда Северо-Казахстанской области легализовало существование в области двух абсолютно идентичных объектов – «крупнейших в Центральной Азии» мясокомбинатов», – с нескрываемым удивлением сообщает издание.

При этом всё и все говорят, что речь идет об одном и том же объекте – начиная от местных жителей, СМИ и чиновников и заканчивая Google-картами. Однако судья Ассель Досымова почему-то приняла решение, что мясокомбинат, построенный и запущенный в эксплуатацию в 2010 году, и мясокомбинат, появившийся по бумагам в 2020 году – это два разных объекта. Получается, что по мнению судьи, банкротный управляющий Камал Гусейнов, требовавший признания недействительными договоров купли-продажи земли и возвращения мясокомбината в имущественную массу банкрота ТОО Univill (входит в группу компаний «Баско»), не смог предоставить достоверных, относимых и допустимых доказательств того, что ТОО Univill получило не пустые земли, а целый мясокомбинат, в том числе санитарно-убойный цех с административно-бытовым корпусом и лабораторией.

Фактически этот мясокомбинат начали строить в 2008 году в Тайыншинском районе Чермошнянского сельского округа, и в 2010 году он начал работать, встроившись в технологическую цепочку агропромышленного кластера «Баско»: зерно – комбикорм – животноводство – мясокомбинат – реализация мясной продукции. Однако в 2013 году у мясокомбината начались передряги, в ходе которых владение производством переходило от одной компании к другой и в итоге оказалось у ТОО «EMC Agro». А эта компания в 2020 году зарегистрировала завод как заново построенный и официально запустила его в эксплуатацию.

При этом документацию о постройке и регистрации предприятия новые владельцы якобы потеряли, а эксперты назначенной судом строительно-технической экспертизы так и не смогли попасть на производство, чтобы установить время фактического строительства объектов. Чудеса, да и только. Однако судья решила, что истец не смог должным образом доказать факт функционирования комбината с 2010 года, и даже то, что другого «крупнейшего в Центральной Азии» мясокомбината в этом районе нет, по ее мнению, вовсе не является общеизвестным фактом, не требующим доказывания, согласно ч. 1 ст. 76 ГПК РК. Вишенкой на торте стало решение судебной коллегии по гражданским делам Северо-Казахстанского областного суда РК, подтвердившей вердикт суда первой инстанции.

Ситуация получается из разряда «не верь глазам своим»: в реальности мясокомбинат один, а в суде их два. Но, пожалуй, стоит предположить, что жители города Тайынша обязательно знали бы о двух мясокомбинатах, которые работали у них в районе. Да и сама Ассель Амангельдиновна – совсем не чужой человек в области. Она родилась в селе Сергеевка, что в 229 километрах от Тайынши. Училась и работает сейчас в Петропавловске – 153 километра по трассе от Тайынши. Весь ее карьерный путь связан исключительно с Северо-Казахстанской областью. И если сама Ассель Амангельдиновна вдруг и не слышала о мясокомбинате, построенном в 2010 году, то, возможно о нем слышал кто-то из ее троих детей. Или родственников. Хотя есть и другое предположение: судья Ассель Досымова помнит, чем для ее коллеги Кульпаш Утемисовой обернулось изменение приговора Александру Сутягинскому. Или Досымовой «ненавязчиво» напомнили о том, что Утемисова затем сама стала объектом уголовного преследования и получила 4,5 года тюрьмы. И, скорей всего, ей не захотелось повторять такой кейс – трое детей все-таки.

Стоит также упомянуть, что официальные лица в Казахстане в течение долгого времени предпочитают вообще не упоминать об этой истории, а ее освещение в прессе больше напоминает организованный «залп фейкометов». Дескать, братья Сутягинские сами виноваты в том, что потеряли бизнес, поскольку не смогли грамотно распорядиться своими деньгами и возможностями, вот предприятия и пришли в упадок. Еще одна «популярная» тема – приписать им всевозможные злодеяния криминального характера. В общем, «не всё так однозначно», как говорится.

А между тем российская редакция журнала Forbes, отличающаяся скрупулезностью фактчекинга, еще в 2020 году провела собственное журналистское расследование и оценила ситуацию вокруг казахстанских активов ГК «Титан» вполне однозначно: предприятия Сутягинских, доказавшие свою эффективность, поглотили на основании сфабрикованных документов. Следует отметить, что эта публикация вызвала немалое раздражение у казахстанских заказчиков и идеологов произведенного рейдерского захвата.

Пунктирные линии

Нужно иметь в виду, что эта удивительная история – лишь часть другой, еще более захватывающей эпопеи, длящейся уже более десяти лет. Напомним пунктирно эту уголовно-геополитическую сагу.

Началось все в 2012 году с попытки захвата принадлежавшего Александру Сутягинскому сельхозхолдинга «Баско» рейдером Михаилом Гаркушкиным со товарищи (Владимир Третьяков и Андрей Белоконь) и так называемыми «махновцами» во главе с Шамилем Махмахановым. Завладение этим предприятием открывало путь к захвату еще более «вкусных» казахстанских объектов братьев Сутягинских – «Биохим» и «Силициум Казахстан». Эту попытку сорвал сам Александр Сутягинский, случайно узнавший о судебном заседании, которое должно было узаконить переход собственности, и неожиданно для захватчиков появившийся в зале суда. После того как он заявил, что никаких подобных заявлений не подавал и не подписывал, суд отказался рассматривать документы. Зато, похоже, что Гаркушкин не отказался от идеи «оттяпать» чужое имущество, и позже ему удалось добиться того, что в 2013 году Сутягинский был осужден с конфискацией имущества в пользу государства. Для этого было организовано липовое покушение на «делового партнера» Гаркушкина, в котором и обвинили предпринимателя.

А в 2016 году частный судебный исполнитель города Алматы Нурлан Кенжебаев заключил очень-очень выгодную сделку. Он продал конфискованную в пользу государства 50%-ю долю «Баско» не абы кому, а именно Михаилу Гаркушкину. Сумма этой «сделки века» составила 1 тенге (нет, мы не ошиблись, ровно один тенге). Для понимания: по состоянию на 2012 год ТОО «Баско» прямо или косвенно владело имуществом не менее чем на 300 миллионов долларов.

Что касается завода «Силициум Казахстан», то он с момента своего запуска в 2010 году производил самый чистый в мире металлургический кремний, и его продукцию в течение как минимум десяти лет готов был покупать концерн «ТиссенКрупп» – немецкий металлургический гигант, участвовавший в этом бизнесе с долей 16%. Однако после рейдерского захвата предприятия это партнерство объявили «нежелательным», и поставки продукции были переориентированы на США, хотя о том качестве и количестве, как это было при настоящих хозяевах завода Сутягинских, речи уже не идет. Но с 2020 года завод и вовсе простаивает. США ввели настолько высокие ввозные пошлины, что производство стало нерентабельным. С началом СВО в Штатах возобладала концепция «разъединения» экономик Центральной Азии и России. Ее суть состоит в том, что экономики региона не должны пострадать от санкций против России. Казалось бы, вот он хороший повод умаслить казахстанский бизнес – возобновить, например, покупку кремния. Но США не торопятся это делать – того качества продукции, что было при промышленниках Сутягинских все равно нет.

А завод «Биохим», занимавшийся глубокой переработкой зерновых, поставлял на рынок целую линейку продукции устойчивого спроса: сырье для биотоплива, крахмал, глютен, компоненты для кормов, витаминные добавки для животноводства. Причем стоимость получаемых на выходе продуктов превышала цену самого зерна примерно в восемь раз. Но после рейдерского захвата успешное, прибыльное и единственное в своей сфере предприятие на территории СНГ было остановлено и разорено: с завода вынесли всё, включая силовые кабели.

Вдобавок ко всему в 2012 году банки-кредиторы, как по команде, потребовали досрочного погашения кредитов, выданных до 2017 года. А кремниевому заводу взвинтили тарифы на электроэнергию и воду, вследствие чего его рентабельность просто рухнула. То есть, судя по всему, это был не просто рейдерский захват, а целая системная кампания по выдавливанию крупного российского инвестора с казахстанского рынка. В чьих интересах это происходило? Явно не Казахстана и уж тем более не России. Стоит вспомнить, куда сначала пошла продукция «Силициум Казахстан».

Кстати, эпопея братьев Сутягинских – не единственный прецедент, произошедший с российскими предпринимателями, которые рискнули связаться с казахстанскими бизнес-партнерами. В 2017 году, после смерти основателя и гендиректора АО «ИВС», академика Алексея Зимина его дочернюю компанию НПО «РИВС» попыталась «заполучить» корпорация «Казахмыс». Кстати в этой истории вновь не обошлось без уже упомянутого «махновца» Шамиля Махмаханова.

Но поскольку это дело рассматривалось в петербургском суде, в данном случае удалось, хоть и частично, отстоять справедливость. А вот в кейсе братьев Сутягинских, увы, вероятность торжества закона существенно ниже, поскольку дело отдано в руки казахстанской фемиде, в беспристрастии которой до сих пор есть большие сомнения.

Цивилизованное партнерство

Но времена меняются, и появляются новые надежды. Буквально на днях президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердил «принципиальную позицию Казахстана относительно дальнейшего укрепления многостороннего сотрудничества с Россией в формате долгосрочного и устойчивого стратегического партнерства».

«Уверен, такая позиция в полной мере соответствует интересам нашего народа», – подчеркнул Токаев.

Что ж, времена «дружбы народов» давно миновали. Ушли (или все еще уходят?) в политическое небытие и чиновники старой когорты, предпочитавшие применять в работе методы из «лихих 90-х». Теперь, когда речь заходит о национальных интересах, во главе угла должен стоять здоровый прагматизм. И здесь стоит обратить внимание, что в России почему-то и государство, и банки доверяют тому, кого в казахстанской прессе до недавних пор называли «некомпетентным руководителем» и в течение многих лет пытались очернить.

Например, в самом конце 2022 года президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии запуска производства на заводе «Титан-Полимер». Предприятие на церемонии представлял Михаил Сутягинский.

А буквально на днях вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров прибыл с рабочим визитом в Омск, где вместе с председателем совета директоров ГК «Титан» Михаилом Сутягинским дал торжественный старт модернизированному производству на заводе «Омский каучук» (входит в ГК «Титан»). Это ли не признание профессионализма и эффективности промышленников Сутягинских?

А в Казахстане ГК «Титан» продолжает бороться за свою собственность. Но мы верим словам Касым-Жомарта Токаева о «стратегическом партнерстве» (ведь президенту соседней страны вроде как полагается верить!) и надеемся, что вслед за этими словами в Республику придут и цивилизованные методы ведения бизнеса. С учетом национальных интересов и России, и Казахстана.

Николай Ольхин

Оригинал материала: “Наша Версия”