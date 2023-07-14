33 – люди с наивысшим сознанием: нумерологи выделяют три особых типа людей по их дате рождения

В старой системе нумерологии числа обладают энергетическими вибрациями, которые могут влиять на нашу цель и судьбу в целом. Важным аспектом нумерологии является число, представляющее ваш жизненный путь, которое обычно представляет собой цифру от 1 до 9. Однако есть также три особых двузначных числа, на которые необходимо обратить особое внимание. Речь идет об 11, 22 и 33, объясняет Кейтлин Каэрхарт, нумеролог.

Мощные вибрации «старых душ»

Базовые или главные числа связаны с борьбой. Они несут в себе сильную энергию, а также тяжелые уроки, дающие людям большой потенциал.

Основные числа способны произвести серьезные изменения. Для того чтобы иметь базовое число, считается, что вы должны усвоить все уроки, связанные с его однозначным аналогом.

Однозначный аналог 11 — это 2, 22 — это 4, а 33 — это 6. Базовые числа – это более сильная версия однозначного аналога.

Числа 11, 22 и 33 имеют самую высокую энергетическую вибрацию из всех важных чисел в нашей жизни и связаны с людьми, у которых есть «старая душа» и существование, отмеченное важным опытом и уроками, а также выстраданными достижениями.

Система подсчетов

Все, что вам нужно сделать, чтобы увидеть, отмечена ли ваша жизнь таким числом, — это проанализировать дату своего рождения. Возьмем для примера 5 апреля 1965 года. Напишем все цифры даты рождения. Складывайте все цифры, пока не сократите их до однозначного числа в соответствии с такой схемой: 0 + 5 + 0 + 4 + 1 + 9 + 6 + 5 = 30. Следовательно, 3 + 0 = 3. Итак, эта дата рождения имеет в качестве базы номер 3.

А теперь возьмем другую дату рождения. Например, 15 апреля 1963 года. Подсчеты в данном случае будут следующими (учитывая, что апрель является четвертым по счету месяцем): 1 + 5 + 0 + 4 + 1 + 9 + 6 + 3 = 29. Отсюда 2 + 9 = 11. Если этот тип расчета всегда приводит к двузначному числу 11, 22 или 33, значит, у вас мощное энергетически число, согласно персональной нумерологической карте.

Характеристики

Какие же уникальные особенности есть у каждого из вышеперечисленных трех энергетически сильных и мощных чисел? Ознакомимся с их основными характеристиками.

11: целитель

Это число чрезвычайно чувствительно, особенно на физическом уровне. Те, у кого число 11, рождаются со способностью исцелять и предназначены для того, чтобы вести и обучать других. Вы можете открыть в себе дар исцеления, быть знахарем. Возможно, вы даже сможете устранить физические боли, излечить людей от болезней. Но вы также можете исцелять на духовном уровне. Вы оказываете мощное позитивное влияние на людей. Рядом с вами люди чувствуют себя спокойно.

22: архитектор

Те, у кого это число, считаются строителями или архитекторами в нумерологии. 22 — ваше базовое число? В нумерологии это число с самыми сильными вибрациями. Если оно вам выпало, то знайте, что вы можете созидать, создавать, творить. Вы также можете объединять людей, создавать те или иные сообщества для дальнейшей совместной деятельности. Конечно, направленной на созидание.

33: мудрец

Каэрхарт говорит, что число 33 представляет собой безусловную любовь и наивысшее сознание. Те, у кого есть это основное число, считаются учителями нумерологии. Это мудрые люди, очень духовно развитые. Недаром 33 считается самой духовно развитой частотой в энергетическом плане.