Telegram запустил сервис Wallet Pay для приема криптовалютных платежей в мессенджере

Новый сервис Wallet Pay в Telegram дает возможность чат-ботам различных компаний принимать платежи в различных криптовалютах прямо в мессенджере. Об этом пишет портал Cointelegraph. В частности, платежный сервис работает с биткоинами, Toncoin и Tether USD.

Wallet Pay доступен для использования в большинстве стран мира, включая те регионы, где платежи криптовалютой запрещены на законодательном уровне. Среди таких стран, где сервис работает, можно назвать Россию, Индонезию, Вьетнам и другие. Однако разработчики Wallet Pay утверждают, что решение об использовании сервиса в этих странах должны принимать предприятия самостоятельно.

Страны, входящие в черный список Целевой группы по борьбе с отмыванием денег, включая Иран, Мьянму и Северную Корею, не могут воспользоваться новым платежным сервисом, так как он недоступен в США и других указанных государствах.

Представители Wallet Pay заявили, что уже получили несколько сотен заявок на подключение к этой платежной системе.

Ранее в мессенджере WhatsApp разработчики добавили функцию создания анимированных аватаров.