Поставщик кошмаров. Глава III. О, мой бот!

Евгений Пригожин обзаводится «фабрикой троллей» и собственной медиаимперией, начинает войну с независимыми СМИ и посылает туда своих агентов.

Продолжаем публикацию документального криминального сериала о жизни хозяина ЧВК «Вагнер», миллиардера Евгения Пригожина, долгие годы «с руки» кормившего правительственные структуры, школы и детсады, российскую армию и финансировавшего ряд «грязных» провокаций и нападений. Мы уже описали подробно, как Пригожин, отсидев в тюрьме, смог пройти путь от продавца хотдогов до владельца элитных ресторанов в Петербурге. И рассказали, как он стал монополистом на рынке поставщиков горячего питания в школы и кухни Минобороны. А в третьей серии — читайте о том, как вокруг Пригожина выросла другая структура — репрессивная: с одной стороны, «фабрика троллей» 24/7 занималась глорификацией хозяина в интернете и очерняла его врагов (конкурентов, оппозиционеров), а с другой сеть провокаторов и агентов подбиралась к «целям», чтобы собирать информацию об их работе, жизни, а иногда — чтобы запугать или причинить реальные увечья. В конце каждой серии — дополнительные материалы: расследования «Новой газеты», посвященные описываемому периоду жизни будущего военного «мятежника» Пригожина.

Осенью 2015 года Ольга узнала, что беременна. К тому времени она уже почти два года работала в петербургском Агентстве интернет-исследований — в просторном офисе на Савушкина, 55. Женщина не слишком рефлексировала над тем, чем занимается: просто писала посты и комментарии в соцсетях. За это платили сносную зарплату — 40 тысяч рублей в месяц. А что репутация у компании дурная — это не дело рядового сотрудника.

Ольга работала на «фабрике троллей» — настоящей машине по производству ура-патриотизма. Здесь создавали образ великой страны: сотни людей по методичкам хвалили в соцсетях решения власти, распространяли идеи «нужных» философов — от Дугина до Ильина, травили оппозиционеров и устраивали набеги в комментариях к публикациям независимых СМИ.

Враг мог меняться на ходу: сегодня Турция сбивает российский самолет и ее президент Эрдоган становится объектом для ненависти, а завтра Путин говорит с Эрдоганом и тот снова превращается в «надежного партнера».

Ольгу это не смущало. Ей нужно было получить от работодателя пособие, ведь она собиралась в декрет. Однако ответ отдела кадров удивил: «Пособий тут не платят», — заявили кадровики, намекнув, что на рабочее место женщины — большая очередь соискателей.

Попытки добиться справедливости обернулись необходимостью спасать себя — кадровики и охрана буквально гнались за Ольгой, требуя от нее подписать бумаги о том, что увольняется она «по собственному желанию» и претензий к компании не имеет. Ничего подписывать она не стала. Тогда неизвестные стали звонить ее мужу и говорить, что некие «радикально настроенные товарищи с Украины» могут навредить и Ольге, и ему. И это были не пустые угрозы.

Помимо комментариев «фабрика троллей» вела публичную картотеку «Whoiswho», в которую вносила данные журналистов, блогеров и политиков, негативно высказывающихся о власти. Нередко с попавшими туда случались неприятности:

людям угрожали,

на них нападали,

сжигали их автомобили.

Только с января по август 2016 года в Петербурге нападениям и травле подверглись 13 человек из списка «фабрики». И Ольга это знала. Благо с ее семьей ничего плохого в итоге не произошло, их оставили в покое.

Евгений Пригожин обзавелся «фабрикой троллей» в 2013 году. С одной стороны, это придавало ему политический вес, ведь его машина пропаганды едва ли уступала телевидению, а, кроме того, была «народной» — «правду о происходящем» через десятки фейковых аккаунтов рассказывали «обычные люди», а не Владимир Соловьев с тогда еще имевшейся у него виллы на озере Комо. С другой стороны, тролли отбеливали имидж самого Пригожина в конфликтах, подавая любую информацию в нужном ему свете, создавая в публичном пространстве видимость того, что большинство думает так, как это выгодно их хозяину.

Но ограничиться только «народной поддержкой» Пригожин не мог. В том же 2013 году в интернете появился десяток «патриотических» сайтов, рассказывавших об успехах России, проблемах Запада и отчаянно разоблачавших «пятую колонну». Самыми заметными из них стали РИА ФАН («Федеральное агентство новостей»), «Экономика сегодня» и «Политика сегодня».

Их быстро подхватили «Яндекс-новости», чья лента со временем тоже стала орудием пропаганды. Так — еще до всех блокировок Роскомнадзора — начался «патриотический» захват рунета.

Оставался вопрос: что делать с независимыми СМИ? Государство тогда еще вело себя довольно либерально. Масштаб угрозы нужно было доказать. Так на пороге московского офиса «Новой газеты» появилась молодая девушка по имени Маша Купрашевич. Она приехала из Петербурга, преодолев 700 километров, и попросила устроить ее стажером в отдел рекламы. Она была готова работать даже бесплатно — просто потому что «очень любит «Новую»». Редакция согласилась — конечно, назначив ей процент от рекламных контрактов.

Но в скором времени в распоряжении редакции оказался документ — распечатка с нашего сайта о поиске стажера в отдел рекламы, на которой почему-то стояла виза… Евгения Пригожина.

Мы стали изучать биографию Марии, и выяснили, что трудовая книжка, представленная в «Новую», у нее — не единственная, и что у нашего стажера есть постоянное место работы — PR-служба «Конкорда».

Редакция решила наблюдать за происходящим и даже позволить Маше чуть больше — ей предоставили доступ к внутренним сетевым папкам, в которых не содержалось никакой ценной информации. Купрашевич оказалась неразборчива, и скачивала их содержимое полностью. На съемных жестких дисках она передавала скачанное оперативнику службы безопасности «Конкорда» Георгию Бубнову.

Была у стажерки и сугубо профессиональная проблема: заключать рекламные контракты у нее получалось плохо. И чтобы доказать свою нужность, она пошла на еще одну глупость: предложила «Новой» рекламировать пригожинскую «Газету о газетах», значительная часть материалов в которой сводилась к «разоблачениям», а скорее — к нападкам на наших же журналистов. Купрашевич была уволена. Евгений Пригожин, безусловно, ошибся, когда отправил в редакцию общественно-политического СМИ человека, который политикой не интересовался совсем, да и просто не вдавался в то, чем занимается.

Впрочем, вскоре выяснилось, что своих «шпионов» «кремлевский повар» засылал и на телеканал «Дождь»*, и даже в российский офис корпорации Google.

Однако ничего интересного найти они не смогли, как и Купрашевич, просто потратив деньги своего начальника. Иногда агенты Пригожина и вовсе выдумывали происходившие события и выдавали их на-гора на сайтах медиагруппы «Патриот». Например, о якобы имевших место домогательствах обозревателя «Новой» Бориса Вишневского к студенткам РГПУ имени Герцена, которым он, согласно вымыслу «пригожинцев», обещал проставить зачеты, хотя вовсе у них не преподавал.

Зато «видимые» результаты были в другом — в провокациях против неугодных Пригожину людей.

2012—2013 ГОДЫПровокация против Андрея Сухотина

15 января 2013 года в Москве был задержан корреспондент «Новой газеты» Андрей Сухотин. На него возбудили уголовное дело за «открытое хищение чужого имущества с применением насилия». Обвинение было выдуманным: «потерпевший» Андрей Вишняков заявил, что Сухотин вместе с компанией молодых людей ограбил его на Потаповском переулке — недалеко от редакции, забрав мобильный телефон. Однако это никак не подтверждалось записями с камер наблюдения, да и в показаниях Вишнякова имелись серьезные нестыковки: например, перед нападением он якобы ехал со станции метро «Университет» на станцию метро «Кузьминки» через «Красные ворота» — любой, кто знаком с картой московского метро, поймет, что это абсурд. Спустя несколько месяцев после возбуждения, уголовное дело было закрыто.

Уже позже редакция выяснила, что Вишняков — человек Пригожина. Хозяину «фабрики троллей» нужно было просто избавиться от журналиста, занимавшегося, в том числе, расследованием хищений в военной сфере. Но не получилось.

Со временем, люди Пригожина стали действовать совсем прямолинейно. Например, на фоне конфликта с бизнесменом в нашу редакцию приходили посылки с похоронным венком и отрезанной головой барана, а еще здание в Потаповском переулке подверглась химической атаке.

Схожим же образом «пригожинские» поступали и с другими — например, с видеоблогером из Сочи Антоном Грищенко, которого избили за публикацию карикатуры на Владимира Путина. Один из бывших сотрудников Евгения Пригожина сам рассказал нам об этом преступлении, после чего — был вынужден инсценировать свое похищение, опасаясь преследования со стороны бывшего работодателя. И это опасение не на пустом месте Работавший на Пригожина Олег Симонов, ставший участником отравления мужа Любови Соболь Сергея Мохова, через некоторое время был найден мертвым.

Но большие деньги и показная лояльность властям, увы, дают возможность держаться на плаву, не взирая ни на феерические глупости, ни на открытое попрание основ самого государства. Тем более, что запрос на глупость, прикрытую патриотизмом, к началу пригожинского восхождения на Олимп сформировался и у страны, стоявшей на пороге исторического конфликта с западным миром и ближайшим соседом — Украиной.

ПОДРОБНЕЕ ОБ ЭТОМ ПЕРИОДЕПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

В следующих сериях вы узнаете о том, как, пользуясь близостью к власти, структуры Пригожина собирали самую деликатную информацию о самых высоких международных гостях Кремля, да и о самих «кремлевских».

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