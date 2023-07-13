Названы фавориты гонки бомбардиров нового сезона Премьер-лиги

До старта новой кампании в элитном российском футбольном дивизионе – Премьер-лиге, остается все меньше времени.

Уже 21-го июля будет сыгран первый поединок нового сезона РПЛ 2023/24 годов, а эксперты беттинг-сферы продолжают предлагать любителям футбола различные варианты для пари на итоги следующего чемпионата. И одним из таких вариантов является ставка на имя лучшего бомбардира Премьер-лиги, то есть футболиста, которому удастся забить наибольшее количество голов за чемпионат.

«Роспись» на лучшего снайпера РПЛ появилась и в линии известной компании Бет Бум, чьи эксперты особое внимание уделяют событиям в высшем дивизионе российского футбола. Те поклонники популярной игры, которые планируют использовать свой Betboom промокод на фрибет для пари на победителя спора бомбардиров в новом сезоне, наверняка заметили, что рейтинг возглавляют Артем Дзюба из «Локомотива» и Квинси Промес из «Спартака». Вероятность их успеха оценена одинаковым показателем в 25% шансов. А вот идущему третьим в списке Федору Чалову из московского ЦСКА оставляют пока лишь 13% шансов на победу.

Отметим, что среди вариантов для пари на лучшего бомбардира РПЛ пока что отсутствует имя лучшего снайпера прошлого сезона – игрока «Зенита» Малкома, который пока что не определился со своим будущим, и поэтому букмекеры не спешат предлагать его кандидатуру любителям беттинга. Впрочем, вскоре бразилец может появиться в соответствующей линии, и чтобы не упустить этот момент, а также другие важные котировки, лучше Бет Бум официальный сайт скачать на свой смартфон, или другой подходящий гаджет. И это позволит всегда оставаться в курсе изменений коэффициентов на интересующие вас футбольные события.

Напомним, что в прошлом сезоне Российской Премьер-лиги «зенитовец» Малком завершил чемпионат в статусе лучшего бомбардира с 23-мя забитыми мячами в активе. Его ближайший преследователь – «спартаковец» Квинси Промес забил на три мяча меньше, чем бразилец, а финишировавший третьим в гонке снайперов Федор Чалов записал на свой счет 19 результативных ударов.

Нужно отметить также, что Малком был лучшим и по системе «гол+пас». Лидер атаки «Зенита» набрал 30 очков результативности (23 гола + 7 голевых пасов), а компанию в Топ-3 ему составили те же футболисты, что и в списке выше – Квинси Промес (27 баллов) и Федор Чалов (24 очка).