 

Интимный обряд Лазарева перед выходом на сцену попал на видео

13.07.2023, 9:10, Разное
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Впервые в Витебске Лазарев побывал более четверти века назад – в составе группы “Непоседы” пел на “Славянском базаре”. Потом был концерт в 2016 году, когда певец представлял программу The Best. И вот новый сольник – с новыми аранжировками хитов и премьерами.

“Несмотря на то что погода не самая летняя – плюс 16 градусов – но вы здесь, я здесь, и от такого количества людей нам точно будет жарко. Мы дарим вам 100-чистую позитивную энергетику, и я уже вижу, как мы получаем это же взамен!” – такими словами артист открыл выступление.

А за минуту до появления на сцене перед тысячами поклонников, выйдя из гримерной, Лазарев осенил себя крестным знамением. Религия – очень интимная сфера. Но этот обряд певца удалось запечатлеть на видео. Артист всегда волнуется перед выходом на сцену, но в Витебске, с Божьей помощью, все прошло идеально!

Кстати, он не единственный, кто крестится перед выходом к зрителю. Например, крестным знамением осеняет себя Дима Билан. “Трясти начинает больше, потому что мы не молодеем — раз, два — я всегда думаю, что это судьбоносный момент сейчас и именно сейчас будет что-то неповторимое. Вот это чувство, что ты можешь повлиять на ход событий, — оно не оставляет тебя, оно умножается с каждым днем”, – поясняет победитель “Евровидения”. Так же поступают Ольга Бузова и Shaman.


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