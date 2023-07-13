 

Volkswagen сообщил свежую информацию об универсале Passat нового поколения

13.07.2023, 9:05, Разное
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Новая версия популярной модели Volkswagen Passat получит усовершенствованное поколение универсала.

Вместе с тем ранее эти слухи не подтверждались, однако теперь производитель подтвердил планы бренда. Кроме того, весной покупателям будет предложена новая версия Volkswagen ID.7. Благодаря появлению модификации универсала, покупателям будет предложен автомобиль с увеличенным объемом багажного отсека. В салоне предусмотрели более качественные материалы отделки. Также установили цифровую приборную панель, увеличенный экран мультимедийного центра.

Внешний вид доработан применением матричной головной оптики. Покупателям предложат автомобиль с бензиновым, дизельным и гибридным силовым агрегатом с мощностью до 272 л.с. В максимальной комплектации запас хода достигает 120 километров. Презентация автомобиля состоится осенью.


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