 

Linux увеличивает свою долю настольных ПК до 3%, но все еще уступает ChromeOS

13.07.2023, 8:49, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Операционная система Linux наконец-то добилась значительного прогресса на рынке настольных ПК, увеличив свою долю использования до рекордных 3%. Однако несмотря на это достижение, Linux все еще не смогла опередить ChromeOS, по данным, опубликованным на сервисе StatCounter.

Неудивительно, что первое место в сегменте операционных систем для компьютеров по-прежнему прочно удерживает Windows, доля которой составляет 68,15%. macOS от Apple занимает второе место с 21,38%. На третьем месте находится ChromeOS с долей 4,15%. Тем не менее, операционная система от Google отстает от разработок Microsoft и Apple.

Статистика за июнь говорит о том, что операционные системы семейства Linux используются на 3,08% ПК. Кроме того, согласно данным StatCounter, примерно 3,24% компьютеров в мире управляются с помощью FreeBSD или неизвестных операционных систем.

По сравнению с 2018 годом доля Linux удвоилась, превысив отметку в 1,64%. В то же время доля macOS выросла с 12,33% до 21,38%. Windows, в свою очередь, теряет прежнюю популярность. В 2018 году операционная система от Microsoft была установлена на 82% всех ПК в мире.

Хотя Linux остается наиболее популярной операционной системой для серверов, суперкомпьютеров, интернета вещей и встроенных компьютеров, при покупке персональных компьютеров и ноутбуков пользователи все еще предпочитают Windows и macOS.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / Зеленский подарил Эрдогану рукопись послания запорожцев турецкому султану

13.07 / Интимный обряд Лазарева перед выходом на сцену попал на видео

13.07 / Volkswagen сообщил свежую информацию об универсале Passat нового поколения

13.07 / Названы пять признаков недостатка гормонов щитовидной железы

13.07 / В Омске появилось виртуальное кладбище с луком и колбасой

13.07 / Цитатник Си. Готова ли Россия импортировать идеологию из Китая?

13.07 / На австралийский берег выбросило останки русалки?

13.07 / Мнение: Восстание Спартака

13.07 / Мнение: Все на борьбу с коррупцией! (А.Арестович)

13.07 / Оставила ребенка с няней и уехала: Ольгу Орлову раскритиковали за отпуск без дочери-грудничка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика