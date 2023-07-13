Linux увеличивает свою долю настольных ПК до 3%, но все еще уступает ChromeOS

Операционная система Linux наконец-то добилась значительного прогресса на рынке настольных ПК, увеличив свою долю использования до рекордных 3%. Однако несмотря на это достижение, Linux все еще не смогла опередить ChromeOS, по данным, опубликованным на сервисе StatCounter.

Неудивительно, что первое место в сегменте операционных систем для компьютеров по-прежнему прочно удерживает Windows, доля которой составляет 68,15%. macOS от Apple занимает второе место с 21,38%. На третьем месте находится ChromeOS с долей 4,15%. Тем не менее, операционная система от Google отстает от разработок Microsoft и Apple.

Статистика за июнь говорит о том, что операционные системы семейства Linux используются на 3,08% ПК. Кроме того, согласно данным StatCounter, примерно 3,24% компьютеров в мире управляются с помощью FreeBSD или неизвестных операционных систем.

По сравнению с 2018 годом доля Linux удвоилась, превысив отметку в 1,64%. В то же время доля macOS выросла с 12,33% до 21,38%. Windows, в свою очередь, теряет прежнюю популярность. В 2018 году операционная система от Microsoft была установлена на 82% всех ПК в мире.

Хотя Linux остается наиболее популярной операционной системой для серверов, суперкомпьютеров, интернета вещей и встроенных компьютеров, при покупке персональных компьютеров и ноутбуков пользователи все еще предпочитают Windows и macOS.