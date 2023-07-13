 

Названы пять признаков недостатка гормонов щитовидной железы

13.07.2023, 8:49, Разное
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Постоянная усталость, проблемы с сердцем, колеблющийся вес, проблемы с кожей и озноб – все это могут быть признаки недостатка гормонов щитовидной железы, известного как гипотиреоз. Эти симптомы назвал врач-эндокринолог Эльвира Яушева, передает “МедикФорум”.

Один из наиболее характерных признаков гипотиреоза – это постоянная усталость. Гормоны, выделяемые щитовидной железой, регулируют множество важных процессов в организме. Когда эта железа функционирует неправильно, обмен веществ замедляется, что приводит к низкому уровню энергии. Люди, страдающие от гипотиреоза, постоянно испытывают усталость и ощущение истощения.

Еще одним заболеванием, связанным с дисфункцией щитовидной железы, является сердечная недостаточность. Если сердце начинает сильно колотиться или несет ритм, за этим может стоять именно гипотиреоз. Врач Эльвира Яушева предупредила о возможных последствиях, если не лечить эту проблему – сердечная недостаточность может быть одним из них.

Еще одним симптомом недостатка гормонов щитовидной железы являются колебания веса. Гормоны этой железы оказывают влияние на желудок, аппетит и обмен жировыми веществами. Как отмечает доктор Яушева, при гипофункции щитовидки люди могут набирать вес, даже если они употребляют здоровую пищу и не переедают. Однако при наличии узлов на щитовидке, наоборот, вес может необъяснимо снижаться.

Кожные проблемы также могут быть связаны с недостатком гормонов щитовидной железы. Гормоны отвечают за обновление клеток кожи и волос. Когда щитовидная железа функционирует неэффективно, образование новых клеток замедляется. Это может привести к шелушению и сухости кожи, а иногда и к отечности.

Чувствительность организма к теплу и холоду также зависит от работы щитовидной железы. Яушева подчеркивает, что периодические ознобы могут быть признаком гипотиреоза. Люди, страдающие от этого заболевания, могут постоянно ощущать холод, даже в нормальных условиях, им требуется больше тепла, чем другим. Кроме того, их конечности часто остаются холодными.

Таким образом, осознание и распознавание этих пяти основных симптомов может помочь вовремя обратиться за помощью к врачу и начать лечение гипотиреоза. Ранее портал MedikForum.ru уже писал о вреде злоупотребления солью, поэтому важно помнить, что неконтролируемое употребление этого продукта может негативно сказаться на работе щитовидной железы.


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