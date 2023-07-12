Рупор кремлевской пропаганды: ЧВК “Вагнер” передала МО РФ технику и вооружения

ЧВК "Вагнер" передала МО РФ технику и вооружения

МО РФ сообщило о приеме по описи техники и стрелкового оружия от ЧВК "Вагнер".

1. Переданы более 2 тыс. единиц техники и вооружения. Это сотни единиц тяжелого вооружения, танки Т-90,

Т-80, Т-72Б3, РСЗО «Град», «Ураган», ЗРПК «Панцирь», САУ 2С1 «Гвоздика» 122-мм, 2С3 «Акация» 152-мм, 2С5 «Гиацинт» 152-мм, 2С4 «Тюльпан» 240 мм, гаубицы и противотанковые орудия, минометные комплексы, многоцелевые бронированные тягачи, бронетранспортеры, а также автомобильная техника и стрелковое оружие.;

2. Более 2,5 тысяч тонн различных боеприпасов и около 20 тыс. единиц стрелкового оружия;

3. Среди переданной техники десятки единиц ни разу не применялись в боевых условиях;

4. Тяжелая техника свозится на полевые базы колесными тягачами на тралах с целью не допустить повреждения асфальтированных дорог;

5. Вся техника и вооружение доставляются в тыловые районы, где ремонтно-восстановительные подразделения ВС РФ проводят техническое обслуживание и подготовку для использования по предназначению.

Как писал еще 25 июня, ЧВК "Вагнер" ждет реструктуризация.

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