Скандалы: Мамут создал HR-портал для мигрантов

Помимо работы, клиентам портала будут предлагать микрокредиты

Стартап по поиску работы кроме своего основного направления деятельности помогает мигрантам с оформлением документов, медицинским обслуживанием, поиском и арендой жилья, осуществлением денежных переводов. Сайт доступен на четырёх языках: помимо русского, его содержимое дублируется на узбекском, киргизском и таджикском (кстати, слово «тез» есть и в киргизском, и в узбекском, и в таджикском языках и переводится как «быстрый», «бойкий», «острый», «резкий»). 27 и 28 июня пользователей поздравляли с мусульманским праздником Курбан-байрам.

Но главное направление нового проекта Александра Мамута – микрофинансовые услуги. На главной странице Tezwork, где размещены вакансии упаковщиков, комплектовщиков, токарей, поваров и водителей, предлагается взять рассрочку по законам шариата и халяль через TezFinance – это ещё один новый финансовый бренд МФО-семейства «МигКредит».

Неоднократно сообщалось, что Мамут имеет гражданство Израиля. Иудейские религиозные нормы не поощряют того, чтобы евреи давали деньги в долг под проценты другим евреям. А вот займы иноверцам выдавать можно.

В начале прошлого года «МигКредит» перешёл под полный контроль структур, связанных с Мамутом (с 2012 года ему принадлежали 50 процентов этой компании). «МигКредит» принадлежит ООО «Денум», которое, в свою очередь, контролируется кипрской фирмой Migcredit Holdings Limited. Стартап Tezwork оформлен на дочернюю компанию «Денума» – ООО «Денум Тех», открытое весной 2022 года.

В 2021 году «МигКредит» входил в пятёрку крупнейших по прибыли МФО в России, но в 2022-м утратил свои позиции. Теперь и по прибыли , и по объёму выдачи займов компания находится за пределами первой десятки. Возможно, именно поэтому она пытается разыграть «мигрантскую карту».

Остальные партнёры указаны на сайте Tezwork для галочки. Среди них значится медицинский центр «Айза-Мед», однако его сайт закрыт, а сумма долга по итогам 2022 года, согласно данным сервиса «Контур.Фокус», составляет 1,5 млн рублей. Другой партнёр, медицинский центр «Маяк», в 2022 году имел выручку в размере 14,1 млн, а его чистая прибыль доходила до 102 тыс. рублей. Ещё один декларируемый партнёр Мамута в этом бизнесе – сервис онлайн-бронирования авиапутешествий OneTwoTrip Петра Кутиса (на территории России – ООО «Вайт Тревел»).

В июне появились слухи о том, что Мамут для страховки от западных санкций (ни одна из западных стран ограничений против него не вводила) создаст новый оппозиционный Кремлю медиахолдинг. Но бизнесмен назвал эти сообщения «провокационной, беспримесной ложью». Информацию распространяла «Медуза» (внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов, признана Генпрокуратурой РФ нежелательной организацией), и публично Мамут связал публикацию с местью Галины Тимченко, которую тот в 2014 году уволил из «Ленты.ру».

Источники «Октагона» говорят, что Мамут с помощью своего друга Романа Абрамовича продолжает поиск реального заказчика этой публикации, которую он расценил как подставу.

Но последнее время фамилия миллиардера чаще упоминалась в новостях в связи с его судебными разбирательствами с банком «Траст», где перезаложены его проекты в ретейле, недвижимости и других сферах. Предприниматель, который должен госбанку 24 млрд рублей, в 2021 году называл его «коллекторским агентством».

В феврале «Траст» намеревался объявить банкротом принадлежащую миллиардеру компанию «Вандеркинд», управляющую в России сетью магазинов товаров для детей Hamleys (впоследствии они были переименованы в «Винни»), поскольку не получил около 3 млрд рублей неустойки.

На прошлой неделе Александр Мамут и банк «Траст» объявили об урегулировании претензий по долгам.

«Стороны заключили генеральное соглашение и окончательно договорились о комплексном и полном урегулировании всех взаимоотношений группы компаний структур Александра Мамута с банком с учётом интересов обеих сторон. В ближайшее время будут совершены формальные юридические действия, которые зафиксируют договорённости», – сказал РБК председатель правления «Траста» Александр Соколов.

Детали соглашения ни одна из сторон не разгласила.

Мигрантский проект Мамута может провалиться

В период разбирательств с Мамутом в «Трасте» говорили , что причина доведения бизнеса Мамута до дефолтного состояния заключается в неэффективном управлении. По мнению опрошенных «Октагоном» экспертов, новый проект миллиардера тоже может оказаться неэффективным. Подавляющее число трудовых мигрантов в РФ не нуждаются в подобных услугах, отмечает руководитель сектора изучения миграционных и интеграционных процессов Института социологии РАН Владимир Мукомель.

– Обычно рабочие-мигранты из стран Средней Азии находят место почти так же, как и россияне, то есть по знакомству. Подавляющее их число заняты на микропредприятиях, где главное – это доверие к сотруднику. Предприниматель ищет персонал через своих знакомых и родственников, потому что для него это гарантия получить порядочного человека. Кроме того, Кыргызстан – член ЕАЭС, и гражданам этой республики не нужны разрешительные документы на работу в России. В-третьих, вакансии на этом интернет-портале публикует, как правило, средний и крупный бизнес. Это означает, что для основной массы работников, приехавших из стран Средней Азии, он не будет интересен, – рассказывает собеседник.

Сегодня бизнес на мигрантах строят «собиралы» из государств Средней Азии, которые превратили граждан этих республик в своих рабов.

Об этом упоминает завкафедрой экономической теории и методологии Нижегородского государственного университета профессор Александр Золотов. Интернет-портал, который исключает этих посредников, может привести к позитивным изменениям на рынке труда. Но проблема в том, что в кишлаках, откуда приезжают в Россию мигранты, вряд ли есть интернет.

Облегчение доступа к российскому рынку труда для рабочих из постсоветских стран имеет подводные камни. Россия нуждается в мигрантах, особенно отчётливо это было видно в годы пандемии . Как считают специалисты, в наибольшей степени зависят от иностранной рабочей силы такие отрасли, как строительство и сельское хозяйство. Когда в 2022 году показатель количества мигрантов, въехавших в РФ, вернулся к допандемическому уровню, одновременно с этим МВД зафиксировало рост преступности в этой среде. Количество преступлений, совершённых иностранными гражданами в России за прошлый год, увеличилось на 10,3 процента, заявляли в ведомстве.

«Неэффективные управленцы» Мамута

По информации Forbes , на Западе Александр Мамут, который не попал в санкционные списки ни одной европейской страны, помимо недвижимости, владеет акциями Google и Apple. В 2010-х его имиджевой инвестицией и одновременно вызовом было спасение британских книжных магазинов Waterstones от банкротства (позже к ким присоединилась американская компания Barnes & Noble), но несколько лет назад он продал контрольный пакет акций. По некоторым сведениям, бизнесмен мог остаться миноритарием группы.

В России в разное время он владел банками, страховыми компаниями, производителями удобрений и драгметаллов. Сейчас инвестиционный профиль Александра Мамута более узкий, но структура владения осталась разветвлённой. Часть его российских активов оформлена на него напрямую (например, убыточная «А&НН Медикал»), часть – на его кипрскую фирму A&NN Investments (Земельная инвестиционная компания – проекты в сфере загородной недвижимости), часть – на нескольких доверенных лиц. В частности, на Надежду Ермакову. Несмотря на то что в последнее время она вышла из многих связанных с миллиардером российских структур, включая ООО «А Энд НН Партнерс», ООО «Директ Уан», ООО «Гранд Солюшнз» и другие, Ермакова остаётся руководителем созданного Мамутом в 2003 году Благотворительного фонда имени Надежды Брежневой и существующего с 2010 года Благотворительного фонда поддержки образования и исследований в области медиа, архитектуры и дизайна.

Последний является учредителем института «Стрелка», получающего госзаказы в России.

В свою очередь, институт урбанистики «Стрелка» связан с ООО «КБ Стрелка». Как следует из данных базы «Контур.Фокус», выручка этой компании в 2022 году составила 1,6 млрд рублей, чистая прибыль – 296,2 млн.

В апреле близкое к Александру Мамуту ООО «Кербин» выкупило 5 процентов ООО «Кораблик-Р» – из сети магазинов детских товаров «Кораблик». «Кербин» принадлежит Надежде Ермаковой и Виктору Самойлову. Эта организация владеет также магазином товаров для дома «Олтрейд», учредитель которого ООО «Геймплейс» управляет магазином детских игрушек Okids.

В совет директоров Migcredit Holdings входит Марина Грёнберг. Как указано в британской базе юридических лиц, с 2015 года по август 2022 года она совместно с Надеждой Ермаковой возглавляла зарегистрированный в королевстве и более не действующий Mamut Foundation. С 2005 года Грёнберг руководит отделениями швейцарской инвестиционной компании Hemma Group на Кипре и в Великобритании. Отметим, что лондонский офис до мая 2022 года переименовали из Lynwood Retail UK Limited (британская сеть книжных магазинов) в Hemma Retail UK Limited. В качестве бенефициаров фирмы указаны Марина Грёнберг, Пол Хенрик Грёнберг и сын Александра Мамута Николай.

Также к миллиардеру близок Виктор Лямин – родственник его второй жены Надежды Ляминой. Леонид и Дмитрий Брежневы (правнуки Леонида Ильича Брежнева) – приёмные сыновья Мамута. Лямин владеет, в частности, кинокомпанией «Пионер» (Мамуту, как известно, принадлежит кинотеатр «Пионер») и группой «Файнд.ПРО».

Одна из «дочек» последней – «Амру Групп» – с 2022 года ввозит в Россию польское сухое молоко.

Кроме того, Виктору Лямину принадлежит крупная доля в упомянутом «КБ Стрелка», а также он имел должность в букмекерском бизнесе Мамута.

Хотя официально Александр Мамут перестал быть «букмекером» в начале 2020 года после выхода из числа владельцев российского подразделения игорной онлайн-компании Bwin, прошлым летом его «А Энд НН Партнерс» выкупило 30 процентов ООО «Эволюция социальных решений», которое занимается созданием пользовательских чатов . Осенью прошлого года эта организация заключила контракты с букмекерами «Лиги Ставок» и запустила чаты во время трансляций.

Александр Колесников, Тарас Подрез

Оригинал материала: “Октагон”