Жиры и кисломолочка: почему диетологи считают майонез не намного вреднее, а иногда даже полезнее сметаны

Майонез уже не одно десятилетие входит в список самых вредных продуктов питания. Но не все так однозначно. Та же сметана, которую считают полезной пищей, также имеет свои недостатки. Диетологи утверждают, что майонез не вреднее сметаны, а кое в чем даже полезнее.

Развеиваем миф о майонезе

По мнению диетологов, плохую репутацию этот продукт получил совершенно необоснованно. В его составе нет опасных ингредиентов. Он состоит из растительного масла, яичных желтков, горчицы, лимонного сока или уксуса, воды, соли.

Растительное масло богато ненасыщенными жирами, которые необходимы для здоровья сердца и сосудов. Жиры – важный для организма элемент. Они обеспечивают надежную иммунную защиту, являются строительным материалом для клеток и источником энергии, помогают усваиваться витаминам. От жиров нельзя полностью отказываться, необходимо лишь ограничить их потребление.

Что касается холестерина, то в растительных маслах он не содержится. Он присутствует в желтках, но этот ингредиент в составе майонеза далеко не главный, при этом в нем есть витамины и полезные полиненасыщенные жирные кислоты.

Таким образом, умеренное употребление майонеза не может нанести организму вреда.

А что со сметаной?

Многие считают, что сметана – более здоровая пища, и часто используют ее в качестве заправки вместо майонеза. Однако не все так просто.

Как уверяют диетологи, любимый многими продукт имеет существенный недостаток. Безусловно, пользу сметаны никто не оспаривает. Кисломолочный продукт содержит пробиотики, помогающие в переваривании пищи, а также витамины и белки. Но не следует забывать и о ложке дегтя. Дело в том, что в составе сметаны есть насыщенные жиры, которые необходимо ограничивать, так как они могут представлять опасность.

Заключение

Однозначно сказать, вредны или полезны майонез и сметана, нельзя. Но дело не самих соусах, а в их количестве и частоте употребления. Поэтому лучше всего применять их в ограниченном количестве и чередовать при использовании в качестве заправки.