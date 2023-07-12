Эстетика девушки-помидорки: все что мы хотели знать о новом тренде из соцсетей

Эстетика девушки-помидорки, как ни странно, имеет очень мало общего с самими овощами и больше связана с культурой. Тренд черпает вдохновение из достопримечательностей, которые вы можете увидеть во время отпуска в причудливой деревне на итальянском побережье: нагретые солнцем булыжники, шарики мороженого, которые едят возле очаровательного терракотового кафе, сине-белая мозаика из плитки и так далее.

Атмосфера Средиземноморья восхитительна. Вам будет простительно задаться вопросом, а не просто ли «помидорные девчонки» придают одежде сезонный ребрендинг.

Отличительные особенности

Поскольку эта эстетика вдохновлена ​​прибрежной жизнью, многие вещи, которые соответствуют требованиям девушки-помидорки, уже стали трендами. Легкие платья, льняные изделия с изящной вышивкой, аксессуары из рафии и старинные золотые украшения, связанные крючком вещи, шелковые шарфы, яркие цветы и мелкая ткань — отличительные особенности вирусного тренда.

Хотя строгой цветовой палитры нет, согретые солнцем земляные тона, вдохновленные керамикой синие и белые, а также мягкие красные оттенки обычно можно увидеть в эстетике девушки-помидорки.

Не очарованы атмосферой нового тренда? Не волнуйтесь. В ближайшие недели появятся еще несколько любопытных тенденций. Вот тренды для модниц с аллергией на помидоры.

Картофельная девушка

Аплодисменты Эль Фаннинг, пожалуйста. Недавно актриса поделилась в своей соцсети постом с дерзким заголовком «Картофельная девочка-лето» и презентовала многослойный лук с одеждой светло-бежевого оттенка.

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Широкие брюки, полосатая рубашка на пуговицах и длинный плащ были роскошными, сшитыми на заказ и декадентскими.

Лимонная девушка

Романтичная и немного терпкая, эстетика девушки-лимонки определенно может стать следующей. Представьте себе: атмосфера лета, моря, солнца. И вы, такая красивая, в платье с лимонным принтом. Чем вам не новый тренд? У вас есть время, чтобы стать первопроходцем и первой презентовать образы в подобном стиле, пока он еще не стал мейнстримом и не стал эксплуатироваться повсеместно.

Вишневая девушка

Хейли Бибер натолкнула на появление еще одного тренда, вдохновленного продуктами. Речь идет об эстетике вишневой девушки. Так что доставайте из гардероба все вещи вишневого оттенка.

Также поищите в косметичке бордовую губную помаду, а возможно, и тени такого же цвета. Создавайте луки из платьев-комбинаций, красных топов и рваных джинсовых шортов.