 

“Вывозят на коляске” – сраженный инсультом Носков пробивает до мурашек

12.07.2023, 18:04, Разное
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В 2017 году популярный российский музыкант перенес инсульт и операцию. Тяжкий удар по здоровью вынудил его пересесть в инвалидное кресло. Поначалу ослабленный и больной Николай Носков у многих вызывал жалость, но затем в глазах публики певец стал едва ли не героем.

Вопреки всем обстоятельствам исполнитель хита “Это здорово” продолжил давать концерты. Он гастролирует по стране и собирает большие залы, полностью отдаваясь творчеству. Николай Носков — человек воли. Железная сила духа не дает ему забросить дело всей жизни и, разумеется, любимых зрителей.

“Его на многих концертах вывозят на коляске.
Он встает с палочкой и пересаживается в кресло”, — заявил Пятому каналу партнер музыканта
IVAN. Порой сраженный инсультом Николай Носков пробивает до мурашек: встает и с ровной спиной идет к своей публике. В эти мгновения зрители тоже поднимаются с мест, не скрывая восторга.

Выяснилось, что Николай Носков властный человек и жестко командует на репетициях. Для себя артист ставит важные задачи и настойчиво добивается желаемого вплоть до мелочей. Болезнь — не повод опускать руки, ведь Николай Носков чувствует необходимость выступать.


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