 

Рынок антивирусов в России сократился на 61%

11.07.2023, 12:15, Разное
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Объем продаж потребительских антивирусов и решений для сетевой безопасности на ПК в РФ с января по май 2023 года сократился на 61% и составил 195 тысяч лицензий, пишет издание “Коммерсантъ” со ссылкой на аналитиков. В денежном выражении рынок снизился на 61%, достигнув отметки в 268 миллионов рублей.

По данным издания “Коммерсантъ”, доля “Лаборатории Касперского” выросла на 14% до 94% в первом полугодии, несмотря на снижение продаж лицензий компании на 54%. Доли другой российской компании Dr.Web упали на 14% и 25% как по количеству, так и по доходу. Европейские компании Avast и ESET также показали значительное снижение продаж – на 92% и 83% соответственно. После старта СВО обе компании покинули российский рынок. В то же время румынский вендор SoftWin появился на рынке и продажи его продуктов в РФ за указанный период увеличились в 1,5 раза как по количеству, так и по доходу.

Эксперты, опрошенные “Коммерсантъ”, считают, что снижение рынка антивирусов связано с уходом Microsoft из России. Практически прекратилась продажа ноутбуков и компьютеров с предустановленной Windows, в которые производители оборудования ранее встраивали антивирусы различных брендов. На “чистые” ПК и ноутбуки пользователи всё чаще устанавливают пиратские версии Windows.

“С переходом пользователей на пиратские операционные системы и программы упал и спрос на официальные антивирусы – пользователи либо также стали скачивать пиратские версии антивирусов, либо использовать бесплатные программы, количество которых также растет”, – заявил Рустэм Хайретдинов, заместитель генерального директора компании “Гард Технологии”.


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