Иннопром 2023: Промышленность России на пути к самостоятельному развитию

Первый день выставки “Иннопром” 2023 года подтвердил, что российская промышленность успешно адаптировалась к санкциям и готова к новым вызовам в области технологического развития без зависимости от импорта. Пленарная сессия, необычная для выставки, с участием иностранных министров, а также VII Российско-китайское ЭКСПО, возобновленное после пандемии, подтвердили успехи в замене потерянных партнеров дружественными странами. Если ранее партнеров рассматривали как средство быстрого восстановления российской экономики после сорванных поставок и проблем с расчетами, то сейчас от них требуются партнерство и совместные инвестиционные проекты не только внутри России, но и за ее пределами. Однако пока говорить об адаптации предприятий и технологическом будущем можно только в контексте регулирования: реальные производства нуждаются в стабильности для увеличения инвестиций.

Глава правительства Михаил Мишустин прибыл в Екатеринбург в понедельник, 10 июля, для участия в традиционной выставке достижений российской промышленности. В течение 2022 года власти адаптировали существующие и разработали новые меры поддержки промышленного сектора, пострадавшего от санкций в связи с военной операцией РФ на Украине.

На пленарной сессии премьер-министр рассказал, что в 2022 году компаниям были предоставлены льготные займы на сумму 140 миллиардов рублей в рамках программ Фонда развития промышленности для разработки необходимых материалов и комплектующих. Также было выдано более 150 займов на сумму почти 14 миллиардов рублей для приобретения и реконструкции производственных площадей в рамках программы промышленной ипотеки. В рамках кластерной инвестиционной платформы Минпромторга было одобрено 12 проектов на сумму 320 миллиардов рублей для производства приоритетной продукции, а еще 40 проектов на сумму более 1 триллиона рублей находятся на стадии проработки.

К середине 2023 года эти меры начали приносить результаты, как заявил премьер-министр: “Страна последовательно справляется со всеми вызовами. За последние четыре года промышленное производство выросло на 7%. В текущем году положительная динамика ускорилась, несмотря на проблемы в логистических цепях и санкционное давление. В марте рост составил более 1%, в апреле — более 5%, а в мае уже превысил 7% в годовом исчислении”.

Сосредотачиваясь на восстановлении промышленного сектора, премьер-министр перешел к обсуждению планов. Производственной сфере предстоит кардинальное изменение: необходимо снизить влияние неблагоприятной внешней конъюнктуры и достичь полной технологической самодостаточности во всех критически важных отраслях. “Возвращение к прежним моделям, основанным на импорте иностранных технологий, больше не актуально”, – подчеркнул он.

Тема “Иннопрома” в 2023 году была объявлена “Устойчивое производство: стратегии обновления”. Однако говорить о полной адаптации российской промышленности к санкциям, вероятно, пока рано. Скорее всего, речь идет о созданной для этой цели инфраструктуре и регуляторной основе. Запуск альтернативных производств будет