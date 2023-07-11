В Иркутской области из-за размыва закрыли трассу к Теплым озерам
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В связи с размывом грунтовой дороги, пролегающей вдоль реки Снежной в Слюдянском районе Иркутской области, временно закрыто движение для автотранспорта. Информацию об этом передает пресс-служба МЧС регионального главка.
По данным ведомства, дорогу пришлось закрыть из-за дождевого паводка и для проведения обследования, а также оценки безопасности проезда для автотранспорта.
Сотрудники МЧС призывают граждан отложить свои поездки в данное место и избегать туристических маршрутов из-за полноводности рек, угрозы схода селей в горах и предупреждений о непогоде.
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