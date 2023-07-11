В Иркутской области из-за размыва закрыли трассу к Теплым озерам

В связи с размывом грунтовой дороги, пролегающей вдоль реки Снежной в Слюдянском районе Иркутской области, временно закрыто движение для автотранспорта. Информацию об этом передает пресс-служба МЧС регионального главка.

По данным ведомства, дорогу пришлось закрыть из-за дождевого паводка и для проведения обследования, а также оценки безопасности проезда для автотранспорта.

Сотрудники МЧС призывают граждан отложить свои поездки в данное место и избегать туристических маршрутов из-за полноводности рек, угрозы схода селей в горах и предупреждений о непогоде.