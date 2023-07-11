«Москвич» пошёл на экспорт – иностранцы стали на 600 процентов чаще покупать российский кроссовер

По итогам первых 6 месяцев 2023 года зафиксирован бум популярности автомобиля «Москвич-3» за рубежом.

Среди иностранцев наблюдается небывалый ажиотаж – за этот период они купили на 600 процентов больше «Москвичей», чем за весь 2022 год.

Если в прошлом году удалось экспортировать всего 2 экземпляра, то с января по июнь (включительно) 2023-го экспортированы целых 14 кроссоверов. Отечественная модель пользуется ажиотажным спросом в Минске, Сухуме и Астане.

– Важно, что новинка полюбилась не только частным покупателям, но и бизнесу. Так, иностранная фирма «Москвич-трейдинг» (город Минск), специализирующаяся на продаже автомобилей, закупила более четырёх машин. Скоро они будут выставлены в её салоне, – рассказали на предприятии.

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