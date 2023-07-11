Как выглядеть стройнее в купальнике: стильные хитрости и пляжные лайфхаки

Сезон пляжного отдыха находится в самом разгаре. Многие женщины выбирают себе красивые купальники. Им хочется чувствовать себя уверенно и комфортно в одежде для купания и загорания. Но не все могут похвастаться идеальной фигурой. В статье мы приведем стильные хитрости и пляжные лайфхаки, которые помогут вам выглядеть стройнее в купальнике.

Выберите подходящий купальник

Помните, что каждая фигура уникальна. При выборе купальника вам необходимо учитывать ее особенности. Эта вещь должна подчеркивать плюсы вашего телосложения и маскировать минусы.

Далее мы приведем полезные советы по выбору подходящего купальника.

Определите свое телосложение

Измерьте объем талии, груди и бедер. Определите тип своей фигуры – “песочные часы”, “груша”, “яблоко” или “прямоугольник”.

Если вы обладательница фигуры “груша”, то выбирайте купальник с верхом, подчеркивающим грудь, и низом, который удлиняет ноги.

Женщинам с фигурой в форме яблока или прямоугольника следует выбирать модели, подчеркивающие зону декольте и создающие иллюзию тонкой талии.

Обладательницам фигуры “песочные часы” подходит большинство фасонов. Вы можете выбирать модель купальника, исходя из своих личных вкусов.

Подчеркните свои сильные стороны

Каждая фигура имеет сови сильные стороны. Подчеркните их с помощью купальника подходящего фасона.

Женщинам с красивыми длинными ногами подойдут плавки или бикини с глубоким вырезом. Обладательницам пышной груди следует выбирать верхнюю часть купальника с хорошей посадкой.

Если у вас тонкая талия, то подчеркните ее с помощью высоких бикини или плавок.

Выбирайте подходящие узоры и цвета

Самые привлекательные цвета купальника могут варьироваться в зависимости от телосложения человека. Если вы хотите выглядеть стройнее, то выбирайте темные тона. Вам подойдут такие оттенки, как темно-синий, бордовый, черный или темно-зеленый. Они визуально вытянут вашу фигуру.

Также следует избегать горизонтальных полос и крупных узоров. Они визуально сделают вас полнее. Вместо этого выбирайте купальники в вертикальную полоску или однотонные модели.

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Цельный или раздельный

Цельные купальники идеально стройнят. Они закрывают все тело и сглаживают фигуру. Такие модели могут иметь красивые вырезы, подчеркивающие грудь.

Однако многие женщины предпочитают носить на пляже купальники из двух частей. В этом случае следует выбирать трусики с высокой талией или рюшами по бокам. Они удлиняют ноги и создают иллюзию более стройного силуэта.

Также вы можете выбрать раздельные купальники с плавками-утяжками. Они сделают живот более стройным и плоским.

Попробуйте несколько моделей

Не спешите приобретать первый попавшийся купальник. Примерьте несколько моделей. Это позволит вам подобрать такой фасон, в котором вы будете выглядеть хорошо.

Выбор идеального купальника может занять у вас некоторое время, но оно стоит того. Ведь это поможет вам чувствовать себя уверенно в пляжной одежде.

Убедитесь, что вам удобно

Убедитесь. что вам удобно в купальнике. Не приобретайте изделия, в которых вы чувствуете себя некомфортно. Купальный костюм не должен сковывать ваши движения и врезаться в тело.

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Выберите подходящую ткань

Выбор ткани купальника тоже влияет на вашу внешность. Избегайте купальных костюмов из блестящих материалов и атласа. Они отражают свет и визуально увеличивают фигуру. Отдавайте предпочтение изделиям из матовых тканей.

Обратите внимание на детали

Некоторые детали купальника тоже помогут вам выглядеть стройнее. Вы можете выбрать фасон с глубоким вырезом или деталями сзади. Такие элементы удлиняют фигуру и создают иллюзию роста. Купальники с рюшами и складками по бокам тоже делают силуэт стройнее.

Крупным женщинам подойдут купальники на толстых бретелях. Они делают фигуру более сбалансированной.

Правильно подбирайте аксессуары

Аксессуары тоже играют важную роль в том, как будет выглядеть ваша фигура в купальнике. Вы можете добавить в свой образ крупные солнцезащитные очки, эффектные сандалии или шляпу с широкими полями. Это отвлечет внимание от проблемных мест фигуры.

Также вы можете прикрыть проблемные участки парео, пляжной юбкой или легкой рубашкой. Эти предметы гардеробы сделают вас визуально стройнее.

Заключение

Чтобы чувствовать себя комфортно на пляже, необходимо не только правильно выбрать купальник, но и быть уверенными в себе. Помните, что каждый человек красив по-своему. Поэтому важно хорошо чувствовать себя в своем теле, независимо от размера одежды и особенностей фигуры.