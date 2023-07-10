Глава НОД предложил объявить иноагентами всех, кто не входит в его движение

Депутат Евгений Фёдоров предложил считать иностранными агентами всех россиян, кто ещё не вступил в его Национально-освободительное движение или не выразил ему явную поддержку.

По его словам, цели организации «понятны и близки любому патриоту» – это достижение национального суверенитета и снижение иностранного влияния.

– Если человек за все эти годы не потрудился вступить в наши ряды, то, получается, эти цели ему не близки? Значит он против суверенитета России? И кто он тогда, если не иностранный агент? – спрашивает депутат.

Исключение Фёдоров предложил сделать для лиц, загруженных работой государственной важности. Что же касается остальных, то у них по задумке будет 5 месяцев на то, чтобы исправить свою ошибку. Новым членам НОД придётся также уплатить членские взносы за несколько лет.

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