 

Глава НОД предложил объявить иноагентами всех, кто не входит в его движение

10.07.2023, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Депутат Евгений Фёдоров предложил считать иностранными агентами всех россиян, кто ещё не вступил в его Национально-освободительное движение или не выразил ему явную поддержку.

По его словам, цели организации «понятны и близки любому патриоту» – это достижение национального суверенитета и снижение иностранного влияния.

– Если человек за все эти годы не потрудился вступить в наши ряды, то, получается, эти цели ему не близки? Значит он против суверенитета России? И кто он тогда, если не иностранный агент? – спрашивает депутат.

Исключение Фёдоров предложил сделать для лиц, загруженных работой государственной важности. Что же касается остальных, то у них по задумке будет 5 месяцев на то, чтобы исправить свою ошибку. Новым членам НОД придётся также уплатить членские взносы за несколько лет.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.07 / УАЗ отмечает рекордный рост продаж – прирост более 100 процентов

10.07 / Как выбрать профессиональных ремонтников: объяснил эксперт

10.07 / Внешность Ковальчук удивила публику: Она вообще рожала?

10.07 / Не жди меня

10.07 / Мнение: Эрдоган обманул Россию?

10.07 / Очередь к Крымскому мосту со стороны Кубани вновь выросла

10.07 / Российские санкции заставляют страны репатриировать золотые резервы

10.07 / За что готовы переплачивать арендаторы квартир

10.07 / В КоАП незаметно добавили ответственность за неподчинение церковным властям

10.07 / Молитвы о дожде: географические условия влияют на религиозные верования

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика