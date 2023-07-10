 

Очередь к Крымскому мосту со стороны Кубани вновь выросла

10.07.2023, 11:00, Разное
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Очередь к Крымскому мосту со стороны Кубани за два часа выросла с 700 до 1200 машин, по данным Telegram-канала “Крымский мост: оперативная информация”. По сообщению, на данный момент в очереди со стороны Тамани находится 1229 транспортных средств.

Автолюбители, направляющиеся в Крым, вынуждены будут ожидать в очереди около пяти часов. К 7:00 часам в очереди находилось 730 автомобилей, время ожидания превышало три часа.

Однако со стороны Керчи затруднений в пересечении моста не наблюдается, отмечает источник.

Главное управление МЧС РФ по Крыму сообщило, что паромная переправа в Керчи, которая используется для перемещения грузовых машин, временно не работает из-за ухудшения погодных условий. На 10 июля в Крыму объявлено штормовое предупреждение.

К вечеру предыдущего дня в пробке у Крымского моста со стороны Тамани оказалось почти 1,4 тысячи автомобилей.


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