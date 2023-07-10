За что готовы переплачивать арендаторы квартир
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На отечественном рынке недвижимости растет спрос на квартиры для долгосрочной аренды. Так, во втором квартале текущего года арендаторы проявляли активность на десять процентов чаще. Меж тем, популярностью у потенциальных клиентов пользуются далеко не все жилье. За что россияне готовы переплачивать, а за что нет, объяснили риелторы.
Больше всего внимание арендаторов привлекают однокомнатные или двухкомнатные квартиры, отличайся комфортом. Данный фактор сегодня играет большую роль, чем площадь недвижимости. Об этом эксперты рассказали интернет-изданию “Подмосковье сегодня”.
Риелтор Олеся Рудакова связывает возрастающую популярность долгосрочной аренды с нежеланием граждан приобретать недвижимость в ипотеку. По ее словам, клиенты отдают предпочтения домам, которые расположены в удобных и живописных местах.
Кроме того, арендаторам важен ремонт квартиры, наличие необходимой техники, наличие зон отдыха во дворах, транспортная доступность, а также близость инфраструктуры, например, салонов красоты или кафе. Однако за метраж россияне реже готовы переплачивать.
На популярность долгосрочной аренды обратила внимание и риелтор Юлия Ваньчкова. По ее словам, строительство крупного коммерческого объекта с большим количеством сотрудников может привести к росту спроса на квартиры поблизости.
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