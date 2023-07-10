В КоАП незаметно добавили ответственность за неподчинение церковным властям
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В новой редакции Кодекса об административных правонарушениях обнаружили ответственность за неподчинение церковным властям – соответствующие правки внесены в статью 19.3 «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Публично о нововведениях не сообщали.
В актуальном издании КоАП начала 2023 года пункт 1 звучит следующим образом:
1. Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, военнослужащего, военнослужащего в отставке, сотрудника частной военной компании или охранного предприятия, представителя органа исполнительной власти или церковного органа власти, сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка…
Предположительно правки были внесены на засекреченном заседании Госдумы в феврале, однако подтвердить или опровергнуть это не удалось. Источник в законодательном органе пояснил, что закон был изменён на волне популярности ЧВК – якобы религиозные общины тоже захотели иметь свои военизированные формирования. Будут ли «откатывать» эти изменения обратно, не сообщается.
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