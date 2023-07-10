 

Командиры запрещённого полка «Азов» сбежали из Украины увидев, как изменилась страна за последний год

10.07.2023, 9:33, Разное
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В ночь на 10 июля польско-украинскую границу пересекли прибывшие накануне из Турции командиры обороны «Азовстали».

По информации блогера Анатолия Шария, нацисты приняли решение покинуть Украину после осмотра киевских и львовских кладбищ.

– Даже такие отъявленные подонки как Прокопенко и Волынский оказались в шоке от преступной политики Зеленского. Сотни тысяч убитых и раненых, разрушенная экономика и отсутствие перспектив – вот результат политики киевского режима, – пишет Шарий.

Согласно официальной позиции Киева, командиры запрещённого в РФ «Азова» выехали в Европу для лечения и отдыха.

– Ребятам нужно отдохнуть, в Турции они были отнюдь не на курорте. Уверен, после реабилитации они ещё покажут себя, – сообщил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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