 

“Я не Киркоров и не Табаков” – Гринева рассказала о роли блата для карьеры

10.07.2023, 9:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Ессентуки актриса приехала с дочерью. Просто Василиса узнала, что тут проводятся великолепные мастер-классы от профессионалов по режиссуре, гриму, фехтованию, живописи и другим нужным в кино дисциплинам, и загорелась желанием оказаться в этой творческой атмосфере. В итоге звездной маме пришлось прервать отпуск в Греции и четырьмя пересадками добираться до Ставрополья.

“Мы делали все, чтобы дочь не захотела стать актрисой, – признается Гринева. – Я вообще не знаю таких актеров, которые хотели бы своим детям подобной судьбы. Это сомнительная профессия сегодня, особенно в нашей стране, где кино теперь находится на крайне низком уровне. Мне хотелось, чтобы дочь занималась серьезным дело – сначала отдала ее в фигурное катание, делая все, чтобы она там состоялась, но дочь не захотела. Потом она занялась музыкой, пошла в музыкальную школу, мы ей наняли педагогов. Но все равно она сама записалась в драматический кружок, сама знакомится с кастинг-директорами даже!”

Но если вдруг Василиса решит стать актрисой, то ее знаменитая мать уверена: груз фамилии Гриневой не будет помогать или мешать, блата не будет тоже. “Если я была Филиппом Киркоровым или Олегом Табаковым, тогда, конечно, дочери было бы сложнее пробиваться, а так я не такого масштаба и уровня, чтобы могла что-то решать, кому-то позвонить, попросить, – пояснила Гринева. – Конечно, дочь будет проходить пробы наряду со всеми, у меня просто нет связей, чтобы ей помогать в этом. Хотя хорошо подготовить ее смогу”.

Дома у Гриневой уже 13 лет нет телевизора. А наследницу она воспитывает на хорошем советском кино. Поэтому любимые фильмы девочки – “Пять вечеров” Олега Табакова и “Солярис” Андрея Тарковского. Что говорит о глубине и вкусе ребенка.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.07 / Молитвы о дожде: географические условия влияют на религиозные верования

10.07 / Командиры запрещённого полка «Азов» сбежали из Украины увидев, как изменилась страна за последний год

10.07 / Пластическая хирургия колен: что за тренд?

10.07 / Консоли PlayStation и Xbox в России стали дешевле чем на старте продаж

10.07 / Гороскоп на неделю с 10 по 16 июля 2023 года

10.07 / Мнение: О российском ответе зарвавшемуся турку… Могут ведь, когда захотят?

10.07 / Пять лучших сериалов с Татьяной Арнтгольц

10.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Завод имени Седина спасли от уничтожения

10.07 / Мнение: Я спросил у Яндекса

10.07 / Как можно освободиться от страха, работая с собственной энергией?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика