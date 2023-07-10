 

Консоли PlayStation и Xbox в России стали дешевле чем на старте продаж

10.07.2023, 8:35, Разное
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Цены на игровые консоли PlayStation и Xbox в РФ снизились и впервые оказались ниже, чем при их выпуске в 2020 году, пишет газета “Известия”.

Изначально консоль Xbox Series X стоила 45,5 тысячи рублей. В январе 2022 года ее цена повысилась до 55-60 тысяч рублей, однако в настоящее время она продается за 40 тысяч рублей.

Консоль Sony PlayStation также снизила свою стоимость. В начале продаж она оценивалась в 47 тысяч рублей, затем цена поднялась до 70 тысяч рублей. В настоящее время PlayStation можно приобрести за 48-56 тысяч рублей.

Согласно данным, Xbox в среднем стал на 22% дешевле по сравнению с прошлым годом, а PlayStation — на 20%.

Ритейлеры считают, что снижение цен было вызвано несколькими факторами. В настоящее время количество доступных приставок на рынке значительно превышает спрос со стороны покупателей. Кроме того, российским пользователям затруднительно приобрести цифровые копии игр. Некоторое влияние на снижение цен оказали меры, предпринятые компаниями Microsoft и Sony. В мае Microsoft заблокировала доступ к приставкам, ввезенным по параллельному импорту, а Sony приняла аналогичные меры в отношении турецких аккаунтов российских пользователей.


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