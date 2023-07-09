Мнение: Запад нас боится (с)

“Символ веры” путинской России

Нашел его в статье Храмчихина 2016 года, который я тогда же прокомментировал в духе “они там все с ума сошли”. И увы – именно так оно и оказалось.

“…Никаких реальных рычагов давления на Москву Запад не имеет, его антиасадовские и антироссийские истерики – свидетельство слабости, а не силы. Пропагандистские кампании призваны подавить волю противника к сопротивлению, скрыв при этом неспособность Запада применить силу на практике. От наших нефти и газа он не откажется. Про силовое давление говорить просто абсурдно. Если НАТО не рискует воевать с раздираемой гражданской войной Сирией, то какую угрозу он может представлять для нас? Наоборот, Запад все сильнее боится нас, чего в России, к сожалению, совершенно не понимают”.

http://nvo.ng.ru/wars/2013-06-14/3_siria.html

А последняя фраза Храмчихина – просто дивная, и далеко выходит за рамки сирийской темы” (2016).

“От наших нефти и газа Запад не откажется”! Храмчихин, игравший тогда – недолго – роль “соловья Генштаба” (не зря писал в “Новом Военном обозрении”) простодушно выбалтывал то, что тогда было на уме у всего генералитета. Конечно, у них все вокруг были трусы и идиоты, а они одни д’Артаньяны. “Неспособность Запада применить силу на практике”! “Запад все сильнее нас боится”! Бедные убогие клоуны… Когда ты думаешь, что все вокруг сплошные идиоты, то скорее всего идиот – ты сам.

Но я на самом деле все равно никак не могу понять: неужели и ТОГДА, в 2016 году, не было очевидно, что это просто взбесившиеся старые жлобы из Генштаба и Кремля, уверовавшие в свое всемогущество (еще бы, всю РФ в кулаке держат!), тянут нас всех в пропасть – с этой никому не нужной Сирией, с попытками задираться с Турцией, с издевательским отношением к Украине?

И вот – мы уже в ней. Летим, скоро шмякнемся.