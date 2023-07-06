 

“100 рублей с каждого!”: рок-звезда нулевых Найк Борзов помогает больным детям

06.07.2023, 19:05, Разное
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Одна из важнейших задач каждого человека — быть полезным. Оказывая поддержку окружающим, жизнь наполняется особым смыслом. Для этого не обязательно иметь много денег, главное — желание. Например, Найк Борзов наметил концертное выступление, доход от которого пойдет на благотворительность.

Рок-музыкант стал “гвоздем программы” фестиваля Nazavode. Как пишет “Царьград”, мероприятие пройдет 7 и 8 июля в Перми. Исполнитель выйдет на сцену вечером в субботу в соответствии с программой. Одна из задач проекта — собрать деньги для поддержки детей-сирот и детей с серьезными заболеваниями.

С помощью музыкального творчества Найк Борзов помогает подопечным фонда “Дедморозим”. На сайте URA.RU указано, что часть выручки от всех билетов на фестиваль направят нуждающимся девочкам и мальчикам. “Организаторы перечислят по 100 рублей с каждого!” — сообщается на странице фонда в соцсети.

Напомним, многие звезды шоу-бизнеса занимаются благотворительностью. В их числе — Константин Хабенский, Ксения Алферова и Егор Бероев, Гоша Куценко. Артисты понимают, что некоторым в этой жизни повезло меньше. Они агитируют россиян быть милосерднее и делать хотя бы скромные пожертвования.

Таким образом, Найк Борзов продолжает добрую традицию. Помогать другим — это просто.


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