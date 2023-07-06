Открыт новый точечный метод лечения рака

Наука и медицина постоянно преображаются, и регулярно появляются новые инновационные методы и технологии для борьбы с тяжелыми заболеваниями. В последнее время ученые исследуют новый подход к лечению рака с использованием акустического пинцета.

Акустический пинцет – устройство, использующее ультразвуковые волны для управления и перемещения микрочастиц в жидкой среде. Он состоит из ультразвукового генератора, который создает волны и концентрирует их на определенной области, что позволяет ученым точно управлять перемещением микроскопических объектов.

В контексте борьбы с раком акустический пинцет предлагает новый и эффективный метод для достижения лечения. Сегодня множество препаратов, используемых при раковых заболеваниях, имеют свойство быть токсичными, что может нанести вред здоровым клеткам. Однако, с помощью акустического пинцета, лекарственные вещества можно доставлять непосредственно в опухоль, минимизируя воздействие на здоровые ткани.