 

Открыт новый точечный метод лечения рака

06.07.2023, 14:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Наука и медицина постоянно преображаются, и регулярно появляются новые инновационные методы и технологии для борьбы с тяжелыми заболеваниями. В последнее время ученые исследуют новый подход к лечению рака с использованием акустического пинцета.

Акустический пинцет – устройство, использующее ультразвуковые волны для управления и перемещения микрочастиц в жидкой среде. Он состоит из ультразвукового генератора, который создает волны и концентрирует их на определенной области, что позволяет ученым точно управлять перемещением микроскопических объектов.

В контексте борьбы с раком акустический пинцет предлагает новый и эффективный метод для достижения лечения. Сегодня множество препаратов, используемых при раковых заболеваниях, имеют свойство быть токсичными, что может нанести вред здоровым клеткам. Однако, с помощью акустического пинцета, лекарственные вещества можно доставлять непосредственно в опухоль, минимизируя воздействие на здоровые ткани.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / Долгая история хорового молчания

06.07 / Сочетание масел чайного дерева, лаванды и герани эффективно в борьбе с бактериями: делаем роликовый бальзам от прыщей

06.07 / Для упругости и эластичности. Какие продукты помогают приостановить образование морщин

06.07 / Скандалы: «У нас каждая новая партия дороже предыдущей»

06.07 / Знай наших! Россия обошла Канаду и Австралию по средней температуре в эпицентре лесных пожаров

06.07 / Найден более дешевый метод опреснения воды

06.07 / Россиян призвали выступить с поддержкой выпавшего из окна сына Ефремова: Близкие должны быть рядом

06.07 / Мнение: Кто заказал нападение?

06.07 / Ученые в России разработали спутниковый терминал весом 70 кг для доступа в Интернет

06.07 / Китай стал первой страной, продавшей самый мощный в мире смартфон

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика