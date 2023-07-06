Сочетание масел чайного дерева, лаванды и герани эффективно в борьбе с бактериями: делаем роликовый бальзам от прыщей

Прыщи не всегда исчезают после окончания подросткового возраста. Прежде чем переходить к дорогим продуктам или сильнодействующим препаратам, попробуйте самостоятельно сделать средство от прыщей. Они всегда готовы к использованию и позволяют легко воздействовать на проблемные места.

Необходимые ингредиенты

Для приготовления средства от прыщей понадобятся следующие ингредиенты:

Масло семян конопли. Оно некомедогенно, поэтому не закупоривает поры, а также обладает противовоспалительными свойствами. Кроме того, оно богато антиоксидантами и защищает кожу от свободных радикалов, помогая сохранить ее эластичность и мягкость. Эфирное масло чайного дерева. Обладает антибактериальным и антисептическим действием. Оно не только эффективно при лечении акне легкой и средней степени тяжести, но и не так раздражает и сушит кожу, как другие активные препараты против акне. Эфирное масло лаванды. Оно ускоряет заживление, успокаивает воспаление и помогает свести к минимуму образование рубцов. Эфирное масло герани. Это средство с антисептическим и противовоспалительным действием, помогает бороться с прыщами и борется с жирностью кожи. Порошок оксида цинка. Это не типичный ингредиент, который приходит на ум при борьбе с акне, но не стоит недооценивать его силу. Его преимущества включают заживление ран, регенерацию клеток и уменьшение воспаления — все это хорошо помогает в борьбе с прыщами.

Пошаговый рецепт

Для приготовления целебной смеси против пятен смешайте масло лаванды (35 капель), чайного дерева и герани (по 15 капель) в маленькой бутылочке объемом 5 мл. Наденьте колпачок и перемешайте.

Чтобы сделать роликовый аппликатор, снимите колпачок с роликового шарика и добавьте по 10-12 капель смеси эфирных масел от прыщей. Заполните оставшуюся часть бутылки конопляным маслом.

Чтобы сделать бальзам, смешайте растопленное кокосовое масло (1 ч. л.), порошок оксида цинка (0,5 ч. л.) и масло чайного дерева в небольшой стеклянной миске и хорошо перемешайте. Осторожно перелейте смесь в пустой тюбик из-под бальзама для губ и поставьте в холодильник, чтобы она затвердела.

Эфирные масла мягко воздействуют на кожу, но при чистом нанесении масла может возникнуть раздражение. Поэтому так важно их разбавлять.

Альтернативные ингредиенты

У вас есть много вариантов при выборе базовых и эфирных масел, которые эффективны против прыщей:

Конопляное масло можно заменить маслом жожоба и виноградных косточек. Они являются отличными базовыми маслами для борьбы с акне. Масло жожоба имитирует натуральные масла нашего тела и является нежирным, противовоспалительным и естественным смягчающим средством. Масло виноградных косточек является одновременно вяжущим и противовоспалительным средством, которое помогает при раздражении и регулирует выработку кожного сала. Оксид цинка вы можете полностью исключить при желании. Кокосовое масло иногда вызывает высыпания. В таком случае от него лучше будет отказаться.

Особенности применения и хранения

Чтобы использовать представленные в статье рецепты от прыщей, просто наносите смесь непосредственно на пораженные участки 1–2 раза в день. Аккуратно покатайте ролик по коже, уделяя особое внимание прыщам или пятнам.

Не используется средство на поврежденной или раздраженной коже. Кроме того, не забудьте провести тест на небольшом участке кожи перед нанесением. При появлении высыпаний или раздражения лучше от его использования отказаться. Начинайте всегда с низкой концентрации: 10–12 капель эфирного масла на 2 чайные ложки масла-базы.

Храните смеси эфирных масел и любые разбавленные масла во флаконах из темного стекла вдали от света и тепла, чтобы сохранить их эффективность.