Для упругости и эластичности. Какие продукты помогают приостановить образование морщин

Пополнение вашей кожи питательными веществами, в которых она нуждается, является одним из самых эффективных способов придать ей здоровое сияние и предотвратить старение. В частности, натуральные, необработанные, живые продукты снабжают вашу кожу самым лучшим питанием. Содержащиеся в них вещества способствуют хорошей эластичности кожи, увлажнению и функционированию тканей, уменьшая при этом их повреждение.

Жирная рыба

Жирная рыба, такая как лосось, скумбрия и сельдь, богата жирными кислотами омега-3, которые являются питательными веществами, участвующими в здоровых процессах во всем организме. Продукт помогает предотвратить воспаление на коже. Кроме того, исследование, проведенное в Японии в 2011 году, выявило еще одну полезную особенность.

Жирные кислоты могут улучшать и защищать барьерную функцию кожи, удерживая влагу и не пропуская внутрь повреждающие раздражители. Вы не большой любитель рыбы? Не проблема. Некоторые растительные продукты, такие как грецкие орехи, льняное семя и другие, также содержат эти полезные жирные кислоты. Добавьте их в свой список лучших продуктов с омега-3.

Яйца

Интересное исследование, опубликованное в “Американском журнале клинического питания”, показало, что люди, которые ели меньше белка, имели более хрупкую кожу, склонную к морщинам. Диетический белок необходим вашему организму для производства собственных белков, таких как эластин и коллаген.

Эти вещества делают вашу кожу упругой и эластичной. Яйца оказались одним из лучших доступных источников высококачественного полноценного белка. Но это далеко не единственный его источник. Вы можете есть орехи, любые бобовые – они тоже богаты белком, который легко усваивается.

Тыква

Чрезмерное пребывание на солнце является одним из основных факторов, способствующих преждевременному появлению морщин. Витамин А является одним из лучших диетических защитников от вредных ультрафиолетовых (УФ) лучей солнца. Некоторые исследования объяснили, как именно витамин А поглощает УФ-излучение.

И хотя тыква является мощным источником витамина А, много его также в кабачках. Помимо этого во всех бахчевых есть витамины Е и С, которые, как показали дополнительные исследования, также защищают кожу от ультрафиолетового излучения. Другие отличные источники витамина А – это сладкий картофель и морковь.

Авокадо

Авокадо содержит больше десятка питательных веществ для вашей кожи. Во-первых, в нем есть омега-3 жирные кислоты, витамин А, витамин С и витамин Е. В исследовании 2022 года, опубликованном в “Журнале косметической дерматологии”, также утверждается, что авокадо содержит лектин, зеаксантин и витамины группы В. Все эти вещества могут помочь повысить эластичность и упругость кожи с возрастом.

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Свежая зелень и ягоды

Еще одна причина добавить в смузи больше шпината и ягод – высокое содержание витамина С и других витаминов. Содержащиеся в зелени и ягодах питательные вещества необходимы коже для выработки коллагена. Люди, которые потребляют больше витамина С, как правило, имеют лучший внешний вид кожи и заметное уменьшение морщин.

Не останавливайтесь на листовой зелени — ешьте другие фрукты и овощи, замедляющие старение, такие как яблоки, апельсины, красный сладкий перец, помидоры, брокколи и цветная капуста. Диетологи даже говорят, что вы можете получить больше витамина С, попробовав любой из видов капусты.

Зеленый чай

Было доказано, что зеленый чай улучшает влажность, шероховатость, толщину и эластичность кожи. Кроме того, исследование 2017 года, опубликованное в Critical Reviews in Food Science and Nutrition, добавило еще одно полезное для кожи преимущество зеленого чая.

Его растительные антиоксиданты, называемые «полифенолами», могут помочь сохранить ваш цвет лица чистым, потенциально предотвращая возрастную пигментацию кожи. Вы забудете про пигментные пятна и веснушки, кожа станет более гладкой и сияющей.

Темный шоколад

Оказывается, шоколад отлично подходит для вашей кожи. Было доказано, что он улучшает эластичность кожи и разглаживает морщины благодаря высокому содержанию флаванолов и других антиоксидантов. Его стоит включить в свой рацион питания.

Иисследование, опубликованное в журнале Nutrition Journal, показало, что антиоксиданты шоколада могут даже помочь защитить кожу от ультрафиолетового излучения. Помните, чем темнее шоколад, тем больше пользы. Поэтому выбирайте тот, в котором содержание какао не менее 70%.