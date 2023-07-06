Скандалы: «У нас каждая новая партия дороже предыдущей»

В московских магазинах рассказали, что раскупают россияне на фоне роста доллара

Кажется, что рост курса доллара и евро по отношению к рублю — это надолго. В предыдущий раз так было в феврале-марте 2022 года, когда все ожидали коллапса рубля, но курсы валют в результате все-таки откатились обратно. Тогда в магазинах наблюдался ажиотаж — скупали импортные товары, предвидя подорожание. Сейчас ситуация выглядит по-другому: доллар летит вверх, но в магазинах спокойно.

Ажиотаж покупателей? Не видно! По крайней мере, в торговых центрах и отдельно стоящих магазинах техники. Пустынные залы, лениво ходящие по рядам или кучкующиеся в дальних углах консультанты, на кассе никаких очередей. Примерно так можно описать сетевые супермаркеты электроники в нескольких посещенных корреспондентом «МК» крупных торговых центрах столицы.

— Нет, никто ничего не сметает, все спокойно, товар в наличии, — подтвердил Владимир, старший продавец-консультант одного из таких сетевых магазинов. — Есть проблемы по некоторым позициям, которые идут только под заказ, но это уже довольно давно так, началось даже до 2022 года.

Переписывание ценников на ежедневной основе, как это было в 90-е годы, в магазинах техники пока не практикуется: позиции продаются по той же цене, по которой поступили в магазин. Другой вопрос, что новые поступления часто оказываются дороже — очень возможно, что когда придут товары, приобретенные уже по новому курсу, цены не порадуют, добавил консультант.

Аналогичная обстановка на одном из бывших радиорынков, ныне электронных торговых комплексов, в московских Филях. Такие комплексы — вообще несколько уходящая натура, вот и сейчас даже очередной взлет доллара и евро обстановку не взбодрил. Полутемные коридоры, много закрытых павильонов; точек по ремонту техники и продаже всевозможных мелочей — от косметики до буддийских аксессуаров — больше, чем собственно магазинов электроники. Ажиотажа нет как нет.

— Мои клиенты все закупились на ближайшие годы прошлой весной, — смеется продавец профессиональной фототехники. — Сейчас ни у кого нет денег брать по нынешним ценам, так что покупаем-продаем б/у, на том держимся. Еще есть идея организовать прокат техники, это более востребовано сейчас. А что касается курса, посмотрим, может, опять упадет. Закупаться, как в прошлом году, оказалось очень накладно.

Действительно, в прошлом году многие российские оптовики и импортеры запаслись импортным товаром в ожидании «доллара по 200» — и столкнулись с невозможностью быстро продать закупленное. Правда, осенью, как сообщил собеседник «МК», товар все-таки разошелся: новый импорт в любом случае был затруднен и никак не получался дешевым.

— Раскупают расходники, которые точно подорожают, — рассказали «МК» в пункте выдачи интернет-магазина инструментов. — Лезвия и полотна к электроинструменту, особенно те, что идут «за доллары». Люди знают, что им понадобится в следующие месяцы, и затариваются.

В магазине ожидают пропорционального падения спроса на этот товар в ближайшие месяцы. Поэтому будут ли новые поставки всего ассортимента, сказать пока не готовы. Так или иначе, базовые позиции будут привозиться, но, скорее всего, по мере поступления новых партий они подорожают.

— У нас каждая новая партия уже года три дороже предыдущей, иногда на 20–25%, — делится Тамара Семенова, продавец магазина газовой арматуры (плиты, бойлеры и аксессуары) в Ярославской области. — Поэтому рекомендация у меня уже давно одна: хотите что-то взять, берите как можно скорее, следующая поставка уже будет дороже.

И все-таки ажиотаж в некоторых местах есть — например, резко сузился ассортимент дизайнерских рюкзаков и свитшотов из Европы в специальном, рассчитанном на параллельный импорт магазине в центре Москвы. Остатки поставок по «ценам 2022 года» выглядят не совсем подарочно: это демонстрационные экземпляры без фабричной упаковки и с некоторыми потертостями. А новые вещи приходят по «посткризисным» ценам.

Фото: Скандалы.ру

Антон Размахнин

Оригинал материала: “Московский комсомолец”